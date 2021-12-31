Yılbaşında Bankalar Açık Mı, Bugün Bankalar Çalışıyor Mu?

Vatandaşlar bugün bankaların açık olup olmadığını merak etti ve “31 Aralık 2021 yılbaşında bankalar çalışıyor mu?” şeklinde araştırmalar gerçekleştirdi. Gündemde yılbaşında banka çalışma saatleri de merak konusu oldu ve detaylar araştırıldı. 31 Aralık tarihinin hafta içi Cuma gününe denk gelmesi sebebi ile yeni yılın gelişini büyük bir heyecan ve merak içerisinde bekleyen vatandaşlar “Bugün bankalar yarım gün mü, açık mı, bugün EFT ve havale yapılır mı, 31 Aralık yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu?” şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. 1 Ocak 2022 günün resmi tatil olması ile birlikte 31 Aralık 2021 tarihinde bankaların çalışma durumu da önem kazanan konular arasında yer aldı.

Yılbaşına sayılı saatler kala “Bugün bankalar yarım gün mü, bugün bankalar açık mı, yılbaşında EFT ve havale yapılır mı, 31 Aralık yılbaşı günü bankalar çalışıyor mu?” soruları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Banka çalışma saatleri yılbaşının Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı ve 31 Aralık banka çalışma saatleri bilgileri detaylı bir şekilde araştırıldı.

Konu hakkında edinilen bilgilere göre ise 31 Aralık tarihinde bankaların açık olacağı ve 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil resmi kuruluş ve kurumların bu tarihte çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Bunun yanı sıra Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda açıklanan bilgilere göre 1 Ocak gününün resmi tatil olarak kabul edildiği şeklinde bilgiler vatandaş ile paylaşıldı. Diğer taraftan yılbaşı tatilinin bir önceki gününün 31 Aralık tarihinin ise açıklanan kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün olarak nitelendirildiği ifade edildi. Bu sebeple 31 Aralık tarihinin resmi tatil olmadığı ve 31 Aralık Cuma gününde bankaların normal çalışma saatlerinde açık olacağı aktarıldı.