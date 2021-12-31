Vatandaşlara Yeni Yıla Girerken Sevindiren Müjde! QNB Finansbank'tan Belgesiz Kredi Fırsatı!

SMS onayı ile bu krediden anında faydalanabileceksiniz. QNB Finansbank gelir belgesi istemeden müşterilere kısa süre içerisinde verilecek olan krediye yönelik açıklama yaptı. Peki kredi ayrıntıları neler? Nasıl başvuru yapılır? Başvuru koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

QNB Finansbank gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. QNB Finansbank resmi internet adresi üzerinden kredi kampanyasına yönelik ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin belirli koşullara uygun olmaları halinde 60.000 TL kredi için anında onay alacağı belirtildi. İhtiyaç kredisi olarak vatandaşlara sunulan bu kredi desteğine online olarak başvuru yapabileceksiniz.

Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kısa mesaj aracılığıyla da başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler. QNB Finansbank 60.000 TL olarak verilecek krediye yönelik ayrıntıları resmi internet adresinden duyurdu.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisini Duyurdu!

QNB Finansbank 60.000 TL olarak vereceği krediye yönelik ayrıntıları resmi internet adresinden paylaştı. Gelir belgesiz üstelik 2-3 dakika gibi kısa bir süre içerisinde onay verilecek olan kredinin kullanımına anında başlayabileceksiniz. 60 bin TL gibi yüksek bir limitle kredi veren banka kredi için 36 ay vade fırsatı sunuyor. QNB Finansbank'ın resmi internet adresi üzerinden yapılan duyurular ile kredinin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Gelir belgesi olmadan başvuruda bulunabilmeniz için yalnızca kısa mesaj göndermeniz gerekiyor. Kısa mesaj göndermek istemeyen kişiler ise bankanın resmi internet adresi aracılığıyla başvuru yapabilecekler. Kredi şartlarını yerine getirmeniz durumunda 36 ay vade fırsatları ile kredi için onay alabileceksiniz. Gelir belgesi olmadan yapacağınız başvurular için kredi başvurularında kimlik belgenizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Gelir belgesi olmadan yapacağınızk redi başvurularında kısa mesaj ile onay talebi yapabileceksiniz. QNB Finansbank tarafından müşterilere sağlanan bu kredi kampanyasına kısa mesaj ile anında katılım sağlayabilirsiniz. Kısa mesaj ile kredi başvurusu yapmak için 5030 numarasına telefonunuzun kısa mesaj kısmına KREDI yazarak boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı yazarak göndermeniz yeterli olacaktır.

Onay mesajını almanızla beraber 60.000 TL limitli kredinizi 36 ay vade fırsatları ile kullanabileceksiniz. Gelir belgesi olmadan kredi kullanmak isteyen müşteriler gereken koşulları yerine getirmeleri halinde kredilerini anında kullanacaklar.