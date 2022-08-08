Yetkili İsim Açıkladı: Ay Sonuna Kadar 7500 TL Ödeme Yapılacağı Netleşti! O Bankadan Son Dakika Duyurusu...

Son zamanlarda yapılan kampanyalarda özellikle emekli maaş alan vatandaşların emekli promosyonlarıyla ilgili sürekli olarak güncel haberler gelmektedir. Emekli maaş promosyon olacak olan vatandaşların yeni bir kampanyası, Akbank üzerinden yapılıyor. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 7000 TL ye kadar emekli promosyon alabileceğiniz gibi, ayrıca 0.99 faiz oranları ile birlikte 7500 TL ye kadarda ihtiyaç kredisi, sizleri kullandırılmaktadır.

Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu tutar kadar kredi, istedikleri zaman hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hem emekli promosyonu, hem de emekli kredisi verilmektedir.

2 Ağustos tarihinde başlatılan bu kampanya ay sonuna kadar devam edecek ve emekli maaşını ilk defa Akbank üzerinden alacak olan vatandaşlar için kampanya yapılacaktır. Emekli maaşınızı, Akbank şubelerine taşıdıktan sonra 5 gün içinde emekli promosyonu ile birlikte 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasını kullanabilirsiniz.

Emekli maaşına Akbank üzerinden alan vatandaşlar başvurularını isterlerse, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de 7 gün 24 saat yapabiliyor. Akbank Direkt üzerinden maaş alan vatandaşlar hemen işlemlerini şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden masrafsız olarak hızlı birşekilde yapmaktadır. almış olduğunuz kredilerde hayat sigortası mecburi olmaktadır. Akbank üzerinden 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar ise 7000 TL'ye kadar emekli promosyon alabilmektedir. Bu sebepten ötürü, Akbank şubelerinde oldukça yüksek kuyruklar oluşmaktadır. Akbank'ın diğer emin kampanyalarıyla ilgili bilgileri de almak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmeden önce bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.