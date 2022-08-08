Beklenen haber geldi! Pazartesi ve Cuma arasında emekliye 9000 TL net ödeme yapılacağı duyuruldu! Emekli mutlu oldu

Pazartesi ve Cuma arasında emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan 9000 TL ödemeleriyle ilgili karar çıktı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda 9000 TL ye kadar hızlı bir şekilde emekli ödemesini kamu bankaları üzerinden alabilirsiniz. Hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında hesaplarınıza alacağınız 9000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında şartları uygun olan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, hesaplarına internet bankacılığı üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirecek, başvurularını bu hafta içinde yapacak olan kişilerin düşük faiz oranlarından yararlanacağını söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplara yatırılır.

Emekliye 9000 TL ödeme

Emekli maaş alan vatandaşlar, 9000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları maaş ile birlikte gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabiliyor.

Başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, internet bankacılığı haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilmektedirler.

Başvurularını gerçekleştirdikten sonra emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz 9000 TL, ödemelerde 36 ay vadeli olarak sizlere uzun vadelerde geri ödemenizi yapabileceğiniz bir ödeme tablosu hazırlanmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecek ve onaylanan bu krediyi de aynı gün içinde hesaplarına yatıracaktır. En yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan bu tutar kadar kredi aynı gün içinde hesapları, yatarak kullandırılacaktır. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte yapmış olduğunuz işlem sonrasında da sizlerin hesaplarına 9000 tl ve yüksek limitlerde nakit kredi yatabilmektedir...