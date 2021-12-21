Onur Durmaz Yargı’da Harikalar Yarattı

Bu sezon Kanal D ekranlarında harikalar yaratan başarılı dizi Yargı’da Engin isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Onur Durmaz, sergilediği oyunculuk performansı ile izleyici kitlesinden beğeni topladı. Yargı isimli hukuk temalı dizi ise başarıdan başarıya doğru koşmaya devam ederken dizide yaşanan beklenilmeyen gelişmeler ilgi çekti.

Dizinin bu hafta yayınlanan yeni bölümüne Onur Durmaz tarafından hayat verilen Engin karakterinin ölmesi damga vurdu ve haftalardır devam eden Engin tartışmasının da bu şekilde sona ermesi dikkat çekti. Dize hayranları sıra dışı karaktere başarılı bir şekilde hayat veren Onur Durmaz’ı ayakta alkışlarken projenin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi.

Projenin ilk bölümünde Engin karakteri İnci'nin ablası olan Ceylin'in iş ortağı ve üniversiteden arkadaşı olarak ekranlarda yer almıştı. Engin çok ünlü bir avukat olan babası Yekta yerine arkadaşı Ceylin ile çalışmayı tercih etmiş ve onun sözünden çıkmayarak o ne derse onu yapmaya başlamıştı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Engin karakterinin Ceylin'in kardeşi olan İnci'yi öldüren kişi olduğu ortaya çıkmış ve izleyici kitlesi şoka uğramıştı. Hapishanede bulunan Engin ise dışarıdaki düşmanlarına kök söktürmüş ve planları ile dizinin yeni bölümlerine damga vurmuştu.

Projenin son bölümünde ise Engin’in ölmesi şok eden bir gelişme olarak yorumlandı ve Ceylin'in katili zanlısı olarak görünmesi bir diğer önemli nokta haline geldi. Fakat gerçek katilin kim olduğu ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak ve Engin’i kimin öldürdüğü öğrenilecek.

Onur Durmaz ise her ne kadar Yargı dizisinden ayrılsa da kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı ve hayat verdiği karakter ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesaplarından da çok sayıda övgü alan ünlü oyuncu yapmış olduğu paylaşımları ile sevenlerine teşekkür etti.