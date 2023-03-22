Bu Fırsat Sadece Bu Ay Geçerli! Günde Sadece 14 Liraya İhtiyaç Kredisi Çekebilirsiniz

Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyalarına yapılan başvurular inanılmaz bir şekilde arttı. Özellikle tatil planları yapan kişiler, bankalar tarafından sunulan 3 ay erteleme seçenekli kredi kampanyalarını araştırmaya başladılar. Avantajlı kredi kampanyaları ile müşterilerine her zaman destek olan İNG Bank, yeni bir kredi kampanya duyurdu.

Bu kampanya kapsamında, 5 bin lira ile 50 bin lira arasında kredi kullanacak olan vatandaşlara ödemelerini 36 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunulacak. Üstelik ödemelerini de 3 ay erteleyebilecekler. Bu kredi kampanyası sayesinde yükselen enflasyon oranları ve yapılan zamlarla mücadelede vatandaşların yükü bir nebze hafifletilecek.

GÜNDE SADECE 14 LİRA

İNG Bank'ın web sitesindeki hesap makinesine göre, 10 bin liralık ihtiyaç kredisi için 36 ay vade seçeneğiyle başvuran bir kişiye uygulanan faiz oranı yüzde 2,24’tür. Bu durumda, kişinin ödemesi gereken aylık taksit tutarı 444 liradır. Günlük olarak hesaplandığında ise bu tutar sadece 14 liraya denk gelmektedir.

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI

İNG Bank, diğer bankalardan farklı olarak, vatandaşlara kredi ödemelerini 3 ay erteleyebilecekleri bir ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Kredi kullanımı için 18 yaşından büyük, adli sicil kaydı temiz ve kredi notu iyi olan kişiler, bankalarla temiz bir geçmişe sahip olmaları durumunda gelir belgesi veya maaş bordrosunu bankaya sunarak bu fırsattan yararlanabilirler. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, İNG Bank'ın internet sitesi, mobil bankacılık veya banka şubeleri aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

İNG İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İNG Bank, ihtiyaç kredisi başvuruları için belirli belgeler talep etmektedir. Başvuru sahibi T.C. uyrukluların nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportunu, yabancı uyrukluların ise pasaport ve oturma izni belgesini sunmalıdır. Ayrıca, başvuru sahibinin adına kayıtlı son 3 aya ait ikametgâh belgesi veya doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri de talep edilmektedir.

Başvuru sahibinin çalışma durumuna göre ek belgeler de vermesi gerekmektedir. Ücretli çalışanlar son aya ait maaş bordrosu aslı ya da çalışılan firmanın imza sirkülerinin bulunduğu maaş yazısını sunabilirler. Özel sektör çalışanlarından SGK dökümü talep edilirken, emeklilerin kimlik belgesi ve gelirini gösteren banka hesap hareketlerinin kaşe ve imzalı aslı veya SGK'nın internet sitesinden alınan emekli aylık bildirgesinin çıktısı istenmektedir.

Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ve serbest meslek erbaplarından son yıla ait vergi levhası fotokopisi, meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi, vergi dairesi tarafından onaylanmış hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti talep edilmektedir. Tüzel kişiliği olan firma ortaklarının ise noter tarafından onaylanmış imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi veya e-vergi levhası, bilanço ve gelir tabloları ile en son dönem detay mizanı, ortaklık yapısını ve şirket ana sözleşmesini belirten ticaret sicil gazetesini bankaya teslim etmesi gerekmektedir. Çiftçilerin ise çiftçilik belgesi sunması yeterli olacaktır.