Yeni yılda verilecek yardım parasına okkalı zam geldi! Ödemeler güncellendi! 2 Ocak Pazartesi hesapta!

Ödemeler güncellendi! 2 Ocak Pazartesi hesapta! Yeni yılda verilecek yardım parasına okkalı zam geldi! Devlet desteği almak isteyenler için açıklamalar geliyor. Yaşlı, genç veya engelli kişiler yardım desteğinden yararlanıyor. Yeni yılda yapılacak yardım miktarları hakkında da açıklama yapıldı. Yılbaşında ihtiyacı olan herkese 1100 TL yardım yapılacak. Salgın sonrası birçok kişi ekonomik zorluklar çekmeye başladı. Devlet 2023 yılında zorlu günlerin yaşanmaması için önlemlerini aldı. Yeni yılda da devlet ihtiyacı olan vatandaşlara destek verecek. Devletten yardım ve destek bekleyenler şimdiden müracaatlarını yapabiliyor.

Yaşlı Kişilere Maaş Ödemesi Yapılacak Mı?

Pandemi süreci, tüm ülkelerde çok etkisi yarattı. Ekonomik problemler yaşayan yaşlılar yardım konusunda ödeme durumlarını merak ediyor. Yaşlılar başta olmak üzere bakanlık başvurusu ile ödeme alabilecek. 65 yaş aylığında da ciddi iyileştirmeler yapılıyor.

Evde Bakım Desteği Verilecek Mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere evde bakım maaş desteği veriyor. Devlet, ihtiyacı olan vatandaşlara farklı sosyal yardım programları sunuyor. Her kesimine yönelik destek paketlerinden yararlanabilirsiniz. Sosyal yardımlarla sizde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 2023 yılında sosyal yardım programında ödemeleri de arttırıldı. Ocak ayında da pek çok sosyal destek ödemesi zamlı hale geliyor. Sizde sosyal yardımlardan yararlanmak isterseniz internet üzerinden ya da kurumlara giderek başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

haber24.com özel haber