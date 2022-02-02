Yeni Rapor Dubai Expo 2020'de İşçi Hakları İhlallerine Dikkat Çekiyor

Dubai merkezli bir işçi hakları grubunun yeni bir raporuna göre, Dubai'nin abartılı Expo 2020 sitesini inşa eden ve onu ayakta tutan işçi lejyonları sömürü, acımasız koşullar ve çok çeşitli işçi suistimalleriyle karşı karşıya kalıyor.

Danışmanlık şirketi Equidem tarafından Çarşamba günü yayınlanan raporda, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin milyar dolarlık Expo'da işçi refahına yönelik taahhütlerinin, bırakın kimlikli hak ihlallerini düzelttiğini gösteremediği de belirtildi.

Equidem'in sonuçları, The Associated Press'in iki düzineden fazla Expo çalışanıyla yasadışı işe alım ücretleri ödemeleri, işverenlerin pasaportlara el koymaları ve yetersiz gıda da dahil olmak üzere mağduriyetleri hakkında yapılan görüşmelere dayanan bir soruşturma yayınlamasından sonra geldi.

Bu makale, Equidem'in dünya fuarının açılmasından bir yıl önce, işçilerin koronavirüs salgını nedeniyle aylarca maaşlarının reddedildiğini söylediği inşaat işçilerinin koşullarıyla ilgili önceki araştırmasını da çizdi.

Equidem raporunun yazarı ve grubun genel müdürü Mustafa Kadri verdiği bir röportajda, "Uyumsuzluğun ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar zorla çalıştırmanın gerçekleştiğini görünce gerçekten şok oldum." dedi.

"BAE'de işgücü sisteminin ne kadar etkili olduğu konusunda soru işaretleri yaratıyor, çünkü Expo ülkedeki en yüksek profilli proje."

Expo organizatörleri raporla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Emirlik yetkilileri de yorum taleplerine yanıt vermedi.

Geçen sonbaharda üç ay boyunca Expo'da göçmen işçilerle yapılan yaklaşık 70 görüşmeye dayanan 37 sayfalık Equidem raporu, dünya fuarındaki işgücü durumunun kapsamlı bir analizini temsil etti. Dev uluslararası etkinlik, BAE'ye turistler ve yatırımcılar için cazip küreselleşmiş bir yer olarak kimlik bilgilerini yakmak için önemli bir fırsat sundu.

Yabancılar BAE'de yerlilerden yaklaşık dokuza bir daha fazla. Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan milyonlarca düşük maaşlı işçi çalıştıran ve uzun zamandır adil ücret, saat ve yaşam koşullarını sağlayamadığı için kötü muamele suçlamaları yönelten ülkenin emek sponsorluk sistemi, günlük yaşamın makinelerini büken bir sistemdir.

Equidem raporunda, görüşülen işçilerin çoğunluğunun işlerini almak için yasadışı işe alım ücreti ödemek zorunda kaldıkları ve genellikle aylık maaşlarını aştıkları belirtildi. Raporda, Expo'da ve ülkede uygulanan uygulama yasağına rağmen, birçok işverenin işçilerin kendi ülkelerindeki işe alımcılara dik ücretler ödediğinin farkında olduğu ve bunları geri ödemediği ve bunun da borç esareti durumu yarattığı belirtildi.

'Köleler gibi'

Equidem raporunda, iş sözleşmesi sağlanamayan veya yasaların gerektirdiği şekilde ana dillerine çevrilmediği için okuyamayan işçiler belgelendi.

Bazıları kısmi maaş aldı veya yiyecek ödeneklerini de içeren her ay ücretlerini almak için bir haftadan fazla beklemek zorunda kaldı. İşçilerin fazla mesai ücreti, fesih yardımı ve ikramiye sözü sık sık reddedilirdi. İşçiler, işverenlerin bazı durumlarda salgının ekonomiyi hırpalamasıyla maaşları yüzde 75'e kadar düşürdüğünü iddia ediyor.

Expo'nun ikonik kubbesine bakan Crab Chic kafede çalışan bir işçi Equidem araştırmacılarına verdiği demeçte, "Personele davranış biçimleri köleler gibi." dedi. "Çok yorucu. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar çalışıyorum. Hiç fazla mesai ücreti almadım."