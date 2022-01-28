Yeni Omicron Alt Varyantı "Büyüme Avantajına Sahip Görünüyor"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, Omicron koronavirüs varyantının BA.2 alt tipinin şu anda baskın olan BA.1 tipine göre önemli bir büyüme avantajına sahip olduğunu söyledi.

UKHSA Cuma günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bunları karşılaştırmak için yeterli vakanın bulunduğu tüm bölgelerinde BA.1'e kıyasla artan bir BA.2 büyüme oranı olduğunu ve “görünen büyüme avantajının şu anda önemli olduğunu” söyledi.

UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Dr Susan Hopkins, "Artık BA.2'nin İngiltere'nin tüm bölgelerinde görülebilen artan bir büyüme oranına sahip olduğunu biliyoruz" dedi.

Ajans, BA.1 ile karşılaştırıldığında BA.2'nin şiddeti hakkında hiçbir veri olmadığını söyledi, ancak bir ön değerlendirmenin, iki Omicron alt tipi arasında semptomatik hastalığa karşı aşı etkinliğinde bir fark bulmadığını yineledi.

BA.1'in hızlı yayılması, daha önce baskın olan Delta varyantının yerini alarak Aralık ayında Birleşik Krallık'ta günlük enfeksiyonları rekor seviyelere çıkaran bir Omicron dalgasını körükledi.

Bununla birlikte, aşılama ve önceki enfeksiyon yoluyla nüfus bağışıklığının yanı sıra Omicron'un daha düşük ciddiyeti nedeniyle hastaneye yatışlar aynı oranda artmadı.

UKHSA, ayrı bir analizin, 24 Kasım ile 19 Ocak arasında, COVID-19'dan yoğun bakım başvurularının çoğunluğunun, Omicron vaka sayısına hakim olmaya başlamasına rağmen, Delta enfeksiyonlarına sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ayrıca, bakım evlerinde Omicron vakalarındaki artışın, hastane başvurularındaki artışla ilişkili olmadığını da buldu.

UKHSA, bulguların BA'ya dayandığını belirterek, "Bulgularımız, mevcut Omicron enfeksiyonları dalgasının, yüksek düzeyde aşı kapsamına ve/veya doğal bağışıklığa sahip bakım evlerinde şiddetli hastalıkta büyük bir artışa yol açmasının olası olmadığını gösteriyor" dedi.