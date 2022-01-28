Pittsburgh Köprüsü Biden Altyapı Ziyaretinden Önce Çöktü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkenin çökmekte olan yolları ve köprüleri için daha fazlasını yapma çağrılarının altını çizen, sabahın erken saatlerinde bir köprü çöküşünün bulunduğu yerin yakınında yapılması planlanan altyapı paketinin faydalarını tanıtmak için Cuma günü Pittsburgh, Pennsylvania'ya gidiyordu. .

Yetkililere göre, o sırada bölgede büyük bir gaz sızıntısı rapor edildiğini söyleyen yetkililere göre, karla kaplı açıklık saat 06.00'da (11:00 GMT) ağaçlık bir kanala çöktüğünde hepsi küçük olan on kişi yaralandı. Sızıntı kontrol altına alındı.

Yerel bir haber istasyonu olan KDKA'ya konuşan bir görgü tanığı, Biden'ın ziyaret gününde zamanlamayı "inanılmaz bir tesadüf" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, Biden'a köprü çöküşünden haberdar edildiğini ve yolculuğuna planlandığı gibi devam edeceğini söyledi. Beyaz Saray'ın çöküş hakkında eyalet ve yerel yetkililerle temas halinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Çöküş, Biden'ın ülkenin eskiyen köprülerine, otoyollarına ve diğer altyapılarına büyük yatırım çağrısının altını çiziyor; bu, cumhurbaşkanının ekonominin uzun vadeli sağlığını güvence altına almanın yanı sıra tedarik zinciri kıtlığını ele alma ve üretimi canlandırmada hayati bir adım olarak görüyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan, o sırada köprüde bulunan sürücülere yardım etmek için koşan ilk müdahale ekiplerine minnettar" dedi.

Kentin itfaiye şefi gazetecilere verdiği demeçte, Pittsburgh'daki Frick Park yakınlarındaki çöken köprünün geçen Eylül ayında denetlendiğini söyledi.

KDKA'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, ormanlık bir vadinin dibinde çöken yolun enkazına yığılmış çok sayıda araç görüldü. Otobüs olduğu anlaşılan en az bir araç, köprünün bir kısmının kenarında sallandı. Pittsburgh Public Safety bir Twitter mesajında, bölgeye güçlü bir doğal gaz kokusu yayıldığını söyledi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na göre, Pennsylvania'da "kötü" durumda olarak derecelendirilen 3.198 köprü bulunuyor.

COVID-19 enfeksiyonları ve enflasyondaki artış nedeniyle son aylarda onay notları düşen Biden, Perşembe günü Ticaret Bakanlığı'nın ABD ekonomisinin 2021'de yaklaşık kırk yılda en hızlı büyüdüğünü bildirmesiyle destek buldu.

Beyaz Saray, Pittsburgh'da Demokrat cumhurbaşkanının, ABD ekonomisinin pandemiden güçlü bir şekilde toparlanmasını selamlamadan önce, şu anda bir araştırma ve geliştirme merkezi olarak hizmet veren eski bir çelik fabrika binası olan Mill 19'u gezeceğini söyledi.

"Başkan, görevdeki ilk yılında kaydettiğimiz olağanüstü ekonomik ilerleme hakkında konuşacak - Amerikan tarihindeki en hızlı bir yıllık iş büyümesi, rekor düzeydeki en büyük işsizlik düşüşü ve Perşembe günü öğrendiğimiz gibi, en hızlı ekonomik büyüme dahil. Bir Beyaz Saray yetkilisi, 2021'de neredeyse kırk yılda büyüme olacağını söyledi.

Ziyaret, Pennsylvania'lı Biden'ı bu yılki kongre ara seçimlerinde önemli bir savaş alanına götürecek. Yeniden seçilmek istemeyen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'nin yerini alacak mücadelenin bu yılki en rekabetçi Senato yarışlarından biri olması bekleniyor.

Gezi, ara seçimlerden önce Beyaz Saray'ın kilit eyaletlerdeki başarılarını teşvik etmeye yönelik daha geniş bir kampanyanın açılış adımı. Ancak, bu baharda Pennsylvania'nın eyalet çapındaki oylamasında Biden ile birlikte görünmeye davet edilen önde gelen üç Demokrattan ikisi katılmayacak, kampanyaları cumhurbaşkanının ziyaretinin arifesinde doğrulandı.