Yeni Karar Son Dakika: Emeklilikte SGK Tarafından Çifte Maaş İmkanı

Emeklilikte SGK Tarafından Çifte Maaş İmkanı: Belirli şartların sağlanması halinde dul ve yetimler için birden fazla maaş ödemesi yapılabilmektedir. Bununla birlikte emekli olan vatandaşlar ise çifte maaş imkanından fayda sağlayabilmektedir. Kimin hangi durumlar karşılığında birden fazla maaş alabilmesi mümkündür?

Türkiye’de dul ve yetimlerin belirli şartları sağlaması durumunda emeklilikte çifte maaş alma imkanı doğabilmektedir. Sosyal güvenlik yasaları söz konusu durum ile ilgili çerçeveyi belirledi.

Erkekler İçinde Maaş Ödemesi Yapılacak

Eşlerden birisi vefat etmesi halinde, diğer eş tarafından ölüm aylığı alınmaktadır. Söz konusu maaşın yalnızca kadınlar tarafından alınabileceği bir anlayışı vardır. Fakat eşi ölmüş olan bir erkek tarafından karısına ait maaş almaya devam edebilir. Eşi vefat etmiş olan kadının kocasındaki sigorta süresi uygun olması halinde mevcut gelir düzeyine bakılmaksızın emekli maaşı verilmektedir. Emekli pozisyonunda bulunmanız ya da eş maaşının kazanılması adına çalışmanızın devam etmesi fark etmemektedir. Yetim kızların evli olmadığı ve çalışma süreleri boyunca maaş, erkek çocuklarda ise öğrenimine devam ettiği sürece 25 yaşına kadar maaş alabilmektedir.

Vatandaşlar arasında en fazla merak edilen konu ise kadının eşi vefat etmesi halinde hem kocasından hem de babasından olmak üzere iki maaşı alabilmesi durumudur. Söz konusu durum kurumların farklı olması halinde 2008 yılından önce geçerliğe sahipti. Fakat 2008 yılından itibaren maaşın ikiye katlanması durumu sona erdi. Ancak bazı durumlar karşılığında ölüm tarihine dek çifte ücret verilebilmektedir. 01.10.2008 tarihinden sonra duş maaşı, Bağ-Kur’lu ile Emekli Sandığına tabi olanlar için 1800 gün, SSK’ya bağlılar içinde 900 gün şartı sağlanması gerekir.

Yetim maaşları için sadece bir gelir olarak görülse de, önceki dönemlerde Yargıtay 21. Hukuk Dairesi her iki ebeveyn için yetim aylığını alabilmesi yönünde karar kılmıştı.

Hukuki Detaylar

Eşi vefat eden kişiler çalışmaları sürmüş olsa da, emekli olsalar dahi ölümlü aylığı almaya hak kazanabilir.

Eşi vefat eden kadın kendisine ait emekli aylığını almaya devam ederken aynı zamanda emekli aylığındaki kalan kısmı alabilmektedir. Böylelikle çifte maaş hakkı elde etmiş olur. Dul kadın çalışması sürüyor ise hem kocası hem de işinden ötürü maaş alabilir. Kızın işsiz olması durumunda vefat eden ebeveynlerin emekli maaşlarını alabilir. Kızın işe başlaması durumunda SSK ya da Bağ-Kur’dan aylık maaşı kesilmektedir.