SGK Son Dakika Haberi: SGK Tarafından 6 Bin TL Tutarında Büyük Destek Geliyor

SGK Tarafından 6 Bin TL Tutarında Büyük Destek Geliyor: SGK tarafından 6 bin TL tutarında bir destek yapılacağı hakkında yeni bir haberin duyurusu yapıldı. SGK aracılığı ile yetim aylığı almakta olan vatandaşların evlenmesi halinde, çeyiz parası adı altında hesaplarına toplu ödeme gerçekleştirilecek.

SGK destekleri arasında sunulan çeyiz parasının toplu bir şekilde alınabilmesi adına hali hazırda yetim aylığı almanız gerekmektedir. Yetim aylığı almaya devam eden vatandaşları evlilik gerçekleştirmesi halinde hemen aylıkları kesilmektedir. Hal böyle olunca da SGK tarafından bu vatandaşlara özel yeni bir destek kampanyası hazırladı. Böylelikle vatandaşlar mağdur olmadan bir sefere mahsus verilen çeyiz parası ile evlenebilecektir.

SGK tarafından yetim aylığı alıyor ve evlenmek için hazırlık aşamasındaysanız, evlilik sonrasında çeyiz parası alabilirsiniz. Söz konusu destek sadece kadınlar için geçerlidir. SGK çeyiz parası desteğinden yararlanmak istiyorsanız kuruma bizzat giderek mevcut dilekçe eşliğinde başvurunuzu yapabilirsiniz.

SGK bağlı bir şekilde maaş alan emeklinin vefatı sonrasında kız çocukları evlilik aşamasına kadar yetim aylığı alabilmektedir. Anne ya da babasının vefatı gerçekleşmiş olan kız çocukların evlenmesine kadar yetim aylığı almaya devam edebilir. Ancak evlenmesinin hemen ardından maaş kesilmektedir.

Yetim aylığı alan kadınların mağduriyet yaşmaması adına 12 ve 24 ay arasında toplu çeyiz parası ödemesi yapılmaktadır. Ödemenin alınabilmesi için ise öncelikle başvurunuzu yerine getirmelisiniz.

Çeyiz Parası Koşulları Neledir?

Evlilik yaşayacak olan kadının ilk evliliği şartı aranır. 2008 yılının ekim ayı sonrasında yetim aylığı almaya başlanmış olması gerekmektedir. Evlilik resmi anlamda geçerlilik kazanmalıdır. Başvuru yapan kadının var ise kız kardeşinin en az 2 yıllık süreç içerisinde bir çeyiz parası almış olmamalıdır.

Bu destek sadece bir sefere mahsus şekilde verilmektedir. Çeyiz parası adı altında geçen evlilik ödeneğinin sorgulamaları ise ALO 170 hattı kullanılarak ya da E-Devlet aracılığı ile yapılabilmektedir.

Kendinize ait e-devlet şifreniz var ise sorgulamalarınızı direkt şekilde yapabilirsiniz. Mevcut belirtilen şartları sağlamış olduğunuzu düşünüyorsanız şuandan itibaren başvurularınızı yapabilirsiniz. Böylelikle evlilik aşaması sonrasında mağduriyet yaşamadan elinizdeki toplu para imkanı ile hayatınızı idame ettirme şansına sahip olursunuz.