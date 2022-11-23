Yeni ilanlar az önce geldi! A101-BİM-ŞOK 8.150 TL maaşla personel alıyor! İşte kadrolar ve alım şartları

A101-BİM-ŞOK 8.150 TL maaşla personel alıyor! Yeni ilanlar az önce geldi! İşte kadrolar ve alım şartları... İşsiz vatandaşlara halkı ucuz fiyatlı ürünlerle buluşturan A101 Bim ve Şok marketlerden müjde geldi. 3 markette ilerleyen günlerde işçi alacaklar. Eğer ilanlara başvurmak isterseniz İŞKUR sitesi üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedenle siteye üye olmanız gereklidir. Marketlerin işe alım ilanları tek bir şehirle sınırlı değil birçok farklı şehirde alım mevcut.

A101-BİM-ŞOK Personel Alım Şartları

İlanlara başvurmak için öncelikle T.C. vatandaşı olmanız gereklidir. Eğitim düzeyiniz ilkokul mezunu civarında olsa yeterlidir. İlanlarda yaş sınırı bulunmaktadır. 20 yaşından küçük 45 yaşından büyük kimseler başvuramazlar. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması gereklidir. Ayrıca çalışmak isteyen kimseler yoğun tempoya ve esnek çalışma saatlerin uyum sağlayabilmelidir. Çünkü marketlerin çalışma saatleri kimi zaman 10 saatin üzerinde bile olabilmektedir.

Marketler ayrıca çalışanlarının güler yüzlü olmasını ve iletişim becerilerinin yüksek olmasını da istemektedir. Son olarak kişileri ekip çalışmasın yatkın olmaları da istenilen şartlar arasındadır. Bunlar haricinde marketler ek bir yetenek istememektedir. Uyumlu kişilerin ve ekip çalışmasına uygun kişilerin bu fırsatı kaçırmaması istendi. Çalışma şartları konusunda detaylı bilgi alarak bu iş için başvuruda bulunabilirsiniz.

A101-BİM-ŞOK Personel Alımları

A101 marketi 328 adet personel alacak

Bim ise 300 personel alımı yapacaktır

Şok ise 124 personel alacaktır.

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