Yeni evlenecek çiftler, pek çok masrafla karşı karşıya kalıyor. Yeni evlenecek çiftlerin karşılaştıkları masraflar, bazen evlilik planlarının ertelenmesine yol açıyor. Evlenmek isteyen çiftler, artan kira masrafları ve diğer harcamalar nedeniyle de zorluk yaşıyor. Evlenmek isteyenler için devlet desteği verileceği duyuruldu. Devlet, evlenmek isteyenlere kredi vererek destek olacak.

Evlilik kredisi konusunun yakın zamanda meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Evlilik kredisi ile çiftlerin zorlu masrafların altından kalkması daha kolay hale gelecek. Evlilik kredisi almak isteyenler için nikâh kıymış olma şartı bulunacak.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?

Merak edilen konulardan biri de evlilik kredisinin ne kadar olacağıdır. Evlilik kredisi, 150 bin TL olarak verilecek. Evlilik kredisi ve aileye yönelik farklı destekler için Aile ve Gençlik Bankası verilecek. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden gençlere yönelik yardımlar da yapılacak.

Aile ve Gençlik Bankasının gelir kaynağı, Gabar petrolü olacak. Aynı zamanda Karadeniz doğal gazı da gelir kaynakları arasında yer alacak.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Evlilik kredisinin başvuru şartlarının ne kadar olacağı, merak edilenler arasındadır. Evlilik kredisi için çiftin nikâhının kıyılmış olması gerekecek. Evlilik kredisi, başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların yakın zamanda başlaması bekleniyor. Evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek. Evlilik kredisinin geri ödeme süresi ise 48 ay vadeli olacak.

Evlilik kredisi almak isteyenler, faizsiz kredi kullanmanın avantajını yaşayacak. Evlilik kredisi alanlar, masraflarını son derece rahat bir şekilde karşılayacak. Çiftler, evliliklerinin ilk iki yılında borç ödemek zorunda kalmayacak.

Borçların ödenmesine iki yıl sonra başlanacak. Faizsiz olarak sunulan kredi sayesinde geri ödemeler son derece rahat olacak. Aylık ödeme tutarları az olacak. Evlilik kredisi konusunun yakın zamanda meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Bu sayede başvurular, kısa süre içerisinde başlayacak. Evlilik kredisinin yanı sıra farklı yardımlar da yakın zamanda verilmeye başlanacak.