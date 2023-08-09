Günümüzde, evlilik planları kuran çiftler için evlilik hazırlıkları ve masrafları sıkça karşılaşılan zorluklar arasında yer alıyor. Bu nedenle, Türkiye'de devlet tarafından sunulan yeni bir destek olan evlilik kredisi, çiftlere büyük bir kolaylık sağlayarak evlilik planlarını daha erken gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu gelişmeyle, evlilik süreci maddi anlamda daha rahat ve umutlu bir şekilde başlayabilir.

Evlilik kredisi, Aile ve Gençlik bakanlığı aracılığıyla sunulan ve yeni evlenecek çiftlere evlilik masraflarını karşılamaları için 150 bin TL olarak verilen bir destektir. Bu kredi, gençlere yönelik farklı yardım programlarıyla birlikte sunularak, gençlerin hayatlarını daha iyi bir şekilde kurmalarına katkı sağlamayı amaçlar. Aile ve Gençlik Bankası'nın gelir kaynaklarının arasında Gabar petrolü ve Karadeniz doğal gazı gibi doğal kaynaklar da bulunuyor.

Evlilik kredisine başvurabilmek için çiftlerin nikahlarının kıyılmış olması gerekmektedir. Henüz başvuru süreci başlamamış olsa da yakın bir zamanda başvuruların alınması planlanmaktadır. Evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz dönemle verilecek ve geri ödeme süresi 48 ay vadeli olacak. Bu sayede çiftler, evlilik masraflarını rahatça karşılayabilecek ve maddi yüklerini daha dengeli bir şekilde taşıyabilecekler.

Evlilik kredisi, faizsiz bir şekilde sunulacak olup, çiftlerin geri ödemelerini daha kolay bir şekilde yapmalarına olanak tanıyacak. İlk iki yıl boyunca çiftler borç ödemesi yapmak zorunda kalmayacak ve geri ödemelere iki yıl sonra başlanacak. Bu uygulama sayesinde aylık ödeme tutarları daha düşük olacak ve çiftlerin maddi yükleri hafifleyecek. Devletin sunacağı bu destek, çiftlerin geleceklerini birlikte planlamalarını ve evliliklerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmelerini sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Evlilik kredisi, yeni evlenecek çiftlere ekonomik anlamda destek olmayı amaçlayan bir inisiyatiftir. Evlilik hazırlıkları ve masrafları, çiftlerin hayallerini ertelemelerine neden olabilir. Devletin sunacağı bu destek, çiftlerin evliliklerini daha umutlu bir başlangıçla taçlandırmalarına olanak sağlayacak ve bu özel günlerini finansal stres olmadan kutlamalarına yardımcı olacaktır.