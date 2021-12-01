Yeni COVID Varyantı Hakkında Bildiklerimiz

İlk olarak 24 Kasım'da Güney Afrika'daki bilim adamları tarafından tanımlanan yeni bir SARS-CoV-2 varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "endişe verici varyant" (VOC) olarak etiketlendi. Belçika, Hong Kong, İsrail, Birleşik Krallık, Almanya ve Avustralya dahil olmak üzere büyüyen bir ülke listesinde vakalar tespit edildi.

Kanıtlar, yeni Omicron (veya B.1.1.529) varyantının, halihazırda yüksek oranda bulaşıcı olan Delta varyantından daha bulaşıcı olabileceğini ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin varyantın “bağışıklık kaçış potansiyeline ve potansiyel olarak artan bulaşıcılık avantajına atıfta bulunduğunu göstermektedir."

SARS-CoV-2 virüsünün varyantları olağandışı değildir. Virüs ne kadar çok yayılırsa, mutasyona uğrama olasılığı o kadar artar. Virüs bir insan konakçıya bulaştıktan sonra çoğaldıkça mutasyonlar ortaya çıkar. Bir kişinin içine girdikten sonra, bir virüsün işi, insan konakçının hücrelerine, daha fazla hücreye ve nihayetinde diğer insanlara bulaşmaya devam eden virüsün kopyalarını yapma talimatı vermektir. Virüs genetik materyalini hızla çoğalttığı için, kopyalama işlemi sırasında DNA'sında rastgele hatalar meydana gelebilir; bunlar mutasyonlar olarak bilinir.

Çoğu mutasyon virüs için geçerli değildir, yani virüse gerçekten zarar verebilir; bazıları uygulanabilir ancak virüs için avantajlı değil; ancak ara sıra yeni virüse - şimdi bir varyant olarak bilinen - veren mutasyonlar, mevcut varyantların üzerinde üstünlük sağlayabilir.

Zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişilerde - virüsü temizlemek için daha fazla zaman alacağından, çoğalmak ve mutasyona uğramak için daha fazla zaman verdiğinden - ve bağışıklık sistemleri aşılarla hazırlanmadığından aşılanmamış kişilerde mutasyonların meydana gelme olasılığı çok daha yüksektir. mutasyona uğrama şansı bulamadan virüsü çabucak yok etmek. Nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 35'inin tamamen aşılanmış olduğu Güney Afrika nispeten düşük bir aşılama oranına sahiptir ve kökeninin olduğu düşünülen Botsvana, büyük ölçüde küresel aşı eşitsizliği nedeniyle daha da düşük bir aşılama oranına sahiptir. Omicron, Güney Afrika'da ortaya çıktıysa, nedeninin bir parçası olabilir.

Bilim adamları, yeni varyantları “endişe verici varyantlar” olarak görmeden önce değerlendirdiklerinde, yeni mutasyonların muhtemelen üç şeyi yapıp yapamayacağına bakarlar: virüsü aşıların etkilerine karşı dirençli hale getirmek; mevcut varyantlarla karşılaştırıldığında virüsü daha bulaşıcı hale getirmek; yeni varyantla sözleşme yapacaklarsa insanları daha da hasta eder.

Omicron'un bunlardan herhangi birini veya hepsini yapıp yapamayacağından emin olmak için henüz çok erken, ancak DSÖ'nün onu endişe verici bir değişken olarak sınıflandırması, karşılaştırmalı bir değerlendirme yoluyla, bir veya yukarıdakilerden daha fazlası.

Omicron varyantı, 30 mutasyon, üç küçük delesyon ve spike proteininde bir küçük ekleme ile karakterize edilir – virüsün dışında bulunan ve hücrelere girmesine yardımcı olan sivri uçlar; bunlardan 15'i alıcı bağlama alanındadır - sivri uçların bir konak reseptörüne bağlanmasına izin veren kısmı.

En yaygın olarak kullanılan aşılar – Pfizer, Moderna ve Oxford AstraZeneca – yalnızca bağışıklık sistemlerimizin SARS-CoV-2 virüsünün spike protein kısmını yabancı olarak tanımasını sağlamaya ve bu kısma yönelik bir bağışıklık hücreleri ordusu oluşturmaya dayanır. virüsün. Ancak Omicron'daki mutasyonlar, başak proteinini bağışıklık sistemlerimizin artık tam olarak tanıyamayacağı kadar değiştirirse, bu varyant için bir dereceye kadar bağışıklık kaçışı olduğu anlamına gelebilir.

Bu aynı zamanda doğal bağışıklığa, önceki bir COVID-19 enfeksiyonuna karşı bağışıklığa güvenenlerin – tavsiye ettiğim bir şey değil – endişe etmelerine neden olabilir. Omicron'un barındırdığı mutasyonların, daha önce enfekte olmuş insanları yeniden enfeksiyona açık bırakabileceği konusunda bazı endişeler var. WHO'ya göre, ön kanıtlar, diğer VOC'lere kıyasla bu varyantla yeniden enfeksiyon riskinin arttığını öne sürdü.