Omicron Diğer COVID Türevleriyle Nasıl Karşılaştırılır?

24 Kasım 2021'de Güney Afrika'daki bilim adamları, diğer varyantlarda bulunandan daha fazla sayıda mutasyona sahip yeni bir koronavirüs varyantı bildirdiler. İki gün sonra, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron adlı yeni varyantın bir endişe varyantı (VOC) olduğunu söyledi.

Duyuru, birçok ülkenin seyahat kısıtlamaları getirmesine yol açtı.

Mutasyonlar nelerdir?

Tüm virüsler mutasyona uğrar ve SARS-CoV-2 koronavirüsü 2019'un sonlarında ortaya çıkmasından bu yana mutasyona uğramaya devam etti. Mutasyon, bir virüsün genetik kodundaki bir değişikliktir ve mutasyona uğramış bir virüs, bir varyant olarak bilinir.

Bazı koronavirüs varyantları diğerlerinden daha kolay yayılır ve bu da enfeksiyon oranında artışa neden olabilir. Enfeksiyonlardaki bir artış, sağlık hizmetleri kaynaklarına ek yük getirebilir ve potansiyel olarak daha fazla hastaneye yatış ve ölüme yol açabilir.

Uzmanlar, virüsün insan hücrelerine giren kısmı olan spike proteininde 32 mutasyonla birlikte yeni varyantta en az 50 mutasyon olduğuna inanıyor. Bilim adamları, diğer varyantlarda görülen benzer mutasyonların, virüsün orijinal türüyle karşılaştırıldığında, daha yüksek bulaşma ve vücudun bağışıklık savunmasından kaçma şansı ile ilişkili olduğunu söylediler.

Mutasyonlar, D614G gibi harfler ve sayılarla tanımlanır - bu, viral spike proteinlerin 614 numaralı konumunda bir D'den (aspartat) G'ye (glisin) dönüşen bir amino asit anlamına gelir.

Varyantlar nasıl adlandırılır?

DSÖ, beş VOC ve sekiz ilgi varyantı (VOI) belirlemiştir. Mayıs 2021'den bu yana, Alfa ile başlayan Yunan alfabesinin harflerinden sonra isimlendirildiler.

Buna göre, bir sonraki atanan harflerin Nu, sonra Xi olması gerekiyordu, ancak WHO'ya göre, "Nu, 'yeni' ile çok kolay karıştırılıyor ve Xi, yaygın bir soyadı olduğu için kullanılmadı."

Bunun yerine 15. harf olan Omicron kullanıldı.

Omicron diğer varyantlarla nasıl karşılaştırılır?

WHO, Omicron varyantının küresel riskinin “çok yüksek” olduğunu söyledi.

Şu anda, ilk olarak Ekim 2020'de Hindistan'da belgelenen Delta varyantı, küresel sıralı vakaların yüzde 99'undan fazlasını oluşturan en baskın türdür.

Pazar günü, WHO, Omicron'un diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha bulaşıcı olup olmadığını veya daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz net olmadığını söyledi. “Aşıların ciddi hastalık ve ölümleri azaltmak için kritik olmaya devam ettiğini” ekledi.

Ön kanıtlar, "Omicron ile ilgili diğer varyantlarla karşılaştırıldığında artan bir yeniden enfeksiyon riski olabileceğini, ancak bilgilerin sınırlı olduğunu" öne sürüyor.

Güney Afrikalı epidemiyolog Salim Abdool Karim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Omicron'un önceki varyantlarla karşılaştırıldığında klinik etkilerini belirlemek için yeterli veri toplanmadığını ve yeniden enfeksiyon olasılığının yüksek olduğunu, ancak aşılanmış kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu söyledi.

Uzmanlar, virüsün daha geniş çapta yayılması ve araştırmacıların Omicron mutasyonlarının birlikte nasıl çalıştığını incelemesi nedeniyle önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla bilginin elde edilebileceğini söylüyor.