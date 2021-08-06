Üniversiteler Ne Zaman Açılacak? 2021 Üniversiteler Yüz Yüze Eğitime Geçecek Mi?

Ağustos ayının ilk günlerinin yaşanması ile beraber üniversitelerin ne zaman açılacağı sorusu hakkında araştırmalar yapıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam eden konu, üniversiteler hakkında hangi kararların alınacağı Türkiye gündeminde yer aldı.

Tüm Türkiye yeni dönemde üniversitelerin yüz yüze açılıp açılmayacağını merak ederken YÖK tarafından yapılan açıklama da merak konusu oldu. Eylül Ekim tarihlerinde üniversitelerin online olarak eğitimlerine devam etme kararı alıp almayacağı hakkında yorumlar gerçekleşirken yeni gelişmeler de merak konusu oldu.

YÖK, yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu ve değiştirilen takvimi göre alınan yeni kararlar gündemde yer aldı. Geçtiğimiz eğitim öğretim dönemi, üniversitelerde uzaktan (online) olarak bitirilmişti. Ancak yeni dönemde neler olacağı hakkında yorumlar gerçekleşti.

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitim olup olmayacağı bu noktada gündem haline gelirken akademisyenler de düşüncelerini belirtti. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre 2021-2022 akademik takvim paylaşıldı ve akademik takvim hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık.

Okulların ne zaman açılacağını ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ederken arama motorlarında bu soru en üst sıralarda yer aldı. İlk kez bu sene okullarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca kişi üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği hakkında araştırmalarda bulundu ve bu sorunun yanıtını aradı.

Akademik takvime göre üniversitelerin 13 Eylül itibari ile başlayacağı bilgisi paylaşılırken 2021 2021 eğitim öğretim yılı hakkında detaylar da merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Eylül tarihinden önce üniversite öğrencilerinin aşılarını olacağı bilgisini paylaşmıştı.

Üniversiteler yeni dönem adına yüz yüze eğitime geçmeyi planlarken artan vaka sayıları ile birlikte bu durum değişiklik gösterebilir. Konu hakkında merak edilen detayları gerekli açıklamalar yapıldığı zaman bildireceğiz.