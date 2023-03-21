Yengeç Günlük ve Aylık Burç Yorumu, Karakter Özellikleri

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 21 Mart 2023 tarihinde uzun bir süredir arzu duydukları bir konunun gerçekleşmek üzere olduğunu hissedebilir ve bu sebeple kendilerinde bir heyecan duyabilir. Kariyer hayatlarında kendilerine bekleyen bütün problemlerle başa çıkma durumunda kalacak olan burç sahipleri bunun altından kalkabilecek yeterli güce sahiptir. Kusursuzca sorunları düzeltebilecek olan Yengeç burçları ve yükselen yengeçler kararlı bir duruş sergileyecektir. Bu işlerin sonunda ise büyük bir tatmin duyacak olan yengeçler rahatlamak adına uzun bir yolculuğa çıkabilir ve iyi vakit geçirebilir. Bu dönem boyunca karşı cinsten insanların arkadaşlarından hoşlanacak olan yengeçler hareketli zamanlar geçirecektir.

Burç sahipleri 7 Mart tarihinde gerçekleşen başak dolunayı ile birlikte hayatlarına dahil olacak insanları ve konuları daha iyi bir şekilde belirlemeye başlamıştı. Eski zamanlara göre ne istediklerini daha iyi bir şekilde seçebilen yengeçler ve yükselen yengeçler çalışmaktan ve iyi niyetten vazgeçmediği sürece kazanan kişinin kendileri olduğunu görmüştü. Kendilerinin en iyi versiyonuna dönüşmek için çabayı bırakmayan yengeçler hem sosyal hem de kariyer hayatlarında hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmişti.

Yengeç burcu kadını ve erkeği özellikleri nelerdir, neler yapmaktan hoşlanır?

Kalpleri ve duyguları tarafından yönetilmekte olan yengeç burçları kalabalığa karışmakta zorluk çeker ve yalnız kalmak ister. Etrafında olan herkesin mutlu bir hayat sürmesini isteyen burç sahipleri sevdikleri ve aileleri ile kaliteli vakit geçirme ihtiyacı duymaktadır. Yaşamlarının sonraki dönemlerinde ruhsal çalkantılar sebebiyle bencillik, manipülasyon, kendini acıma, sabırsızlık ve sevgisizlik gibi huylar da burç sahiplerinde ortaya çıkabilecektir. Diğer taraftan hayatlarından memnun oldukları süreçlerde de yengeçler çatışmadan kaçınmayı sever ve başkalarına yardım etmeyi tercih eder. Kök salmayı seven bir burç olan yengeçler değişim karşısında bazen korkabilir.