Yengeç burcu 24 30 Temmuz haftasında kendilerini özellikle iş hayatlarında daha fazla güvenlik ve konfor ararken bulacaktır. Onlar meslektaşları ile olan ilişkilerin geliştirme arzusu yaşayacak ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak isteyecektir. Burç sahipleri iş arkadaşları ve ekipleri ile eski zamanlara göre daha güçlü bir bağ kurmak adına besleyici işbirliğini kullanmalı ve bu yönde ilerlemelidir. Bu şekilde burç sahiplerinin ilgileri ve destekleri de takdir edilecektir. Diğer taraftan aile meseleleri ya da ev iyileştirmeleri hakkında masraflar çıkabilir. Bu sebeple yengeç burçları için akıllı bütçe yapmak önemli olmaktadır.

Yengeç burçları için aileleri ile bağlarını güçlendirmek onlara destek ve duygusal dengede sağlayacak olan bir durumdur. Fakat böyle zamanlarda bazı tartışmalar yaşanabilir ve burs sahipleri bu durumlara karşı empati ile yaklaşmalıdır. Bekar olan yengeç burçları ise aile bağlantıları kurarak aşk ilgi alanları bulacaktır. Gökyüzü tarafından yeni haftada burç sahiplerine tavsiye edilen durum yeni olasılıkları kucaklamaları ve kalplerini açık tutmalarıdır.

Aslan burcunda Venüs'ün geri hareketine başlaması ile beraber yengeç burçları için ekonomik ve finansal konularda dikkatli olmaları gereken günler de başlamış olacaktır. Onlar alacak verecek dengesini iyi belirlemeli ve problemlerin oluşmasının önüne bu şekilde geçmelidir. Burç sahipleri bu durumun etkisini azaltmak ve bunların önüne geçmek adına parasal mevzuları çözmelidir.

Venüs ve Merkür'ün Aslan burcunda kavuşum yapması ile beraber yengeç burçları finansal konulara da gereğinden daha fazla önem verecektir ve onlar her şeyiyle en iyisi olmak isteyecektir. Burç sahipleri çevrelerine de bu durumu yansıtabilir ve kendi bildikleri şekilde ilerlemek isteyebilir. Onlar kendi söz haklarını yüksek tutmak isteyecek ve işbirliklerini 2. sıraya atmayı tercih edecektir. Başak burcunda Merkür'ün seyrinin başlaması ile yengeç burçları yeni gündeme ya da sosyal hayata da taşınabilir yolculuklar yapmak organizasyonlara katılmak yeteneklerini besleyecek çalışmaları dahil olmak ve eğitimler almak da bu hafta da yengeç burçlarının gündeminde yer alacak olan konulardır.