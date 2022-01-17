Yemenli Husiler, BM'nin BAE Bayraklı Gemiyi Serbest Bırakma Çağrısını Reddetti

Yemenli Husi isyancılar, bu ayın başlarında ele geçirdikleri Emirlik bayraklı bir gemiyi ve 11 kişilik mürettebatını geminin "askeri varlıklar" taşıdığını söyleyerek serbest bırakma talebini reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rwabee'yi bir Suudi şirketi tarafından kiralanan ve uluslararası sularda bir sahra hastanesinde kullanılmak üzere ekipman taşıyan bir "sivil kargo gemisi" olarak nitelendirdi.

Husi yetkilisi Hüseyin el-Azzi, askeri varlıkları taşıdığını iddia etti. Husilerin Al Masirah televizyonuna verdiği demeçte, "Rwabee gemisi çocuklar için oyuncaklar değil, aşırılık yanlıları için silahlar taşıyordu" dedi.

BM Güvenlik Konseyi Cuma günü Rwabee ve mürettebatının "derhal serbest bırakılmasını" talep etti ve uluslararası deniz taşımacılığı için stratejik bir rota olan "Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün önemini" vurguladı.

Birleşik Krallık tarafından hazırlanan ve oybirliğiyle kabul edilen bir bildiride 15 üyeli Güvenlik Konseyi, “geminin ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasını” talep etti ve “mürettebatın güvenliğini ve esenliğini sağlamanın gerekliliğinin” altını çizdi.

Ayrıca, müzakere masasına dönmek için BM'nin özel elçisiyle birlikte çalışmak da dahil olmak üzere, "tüm taraflara Yemen'deki durumu azaltma çağrısında bulunuldu.

El-Azzi, BM'yi "uluslararası yasaları ihlal eden katiller"in yanında yer almakla suçlayarak yanıt verdi.

Halkımıza yönelik saldırılara katılan ve Yemen ile savaş halinde olan ve (Yemen) karasularına yasadışı yollardan giren bir ülkeye ait olan Rwabi," dedi.

Suudi liderliğindeki bir askeri koalisyon, Husilerin geçen yıl başkent Sanaa'yı ele geçirmesinin ardından uluslararası kabul görmüş hükümeti desteklemek için Mart 2015'te Yemen'e müdahale etti.

İran destekli Husiler, 3 Ocak'ta Kızıldeniz'deki Hudeyde limanı açıklarında Rwabee'yi ele geçirdi ve ardından, askeri tarzda şişirilebilir sallar, kamyonlar ve diğer araçlar da dahil olmak üzere gemideki askeri teçhizatı ve bir koleksiyon gibi görünen askeri teçhizatı gösteren bir video yayınladı.

Husi askeri sözcüsü Yahia Sare'e, “bu geminin sivil bir sahra hastanesini taşıdığı bilgisinin bugün tamamen açık olduğunu söyledi. Bu açıkça askeri teçhizat.”

Suudi liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada, Husileri "silahlı korsanlık" eylemi yapmakla suçladı ve geminin Yemen'in uzak bir adası olan Sokotra'daki sökülmüş bir Suudi sahra hastanesinden tıbbi ekipman taşıdığını ve hiçbir kanıt sunmadığını söyledi.

Suudi devlet televizyonu, Husileri gemiye silah taşımakla suçladı.

BAE, 2019'da birliklerini geri çekmesine rağmen Suudi liderliğindeki koalisyonun bir parçası. BM'ye yazdığı bir mektupta Abu Dabi, Ruwabee'nin mürettebatının yedi Hintli ve Etiyopya, Endonezya, Myanmar ve diğerleri de dahil olmak üzere 11 üyeden oluştuğunu kaydetti.

Güvenlik Konseyi, "Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki gemilerin deniz güvenliği için önemli bir risk oluşturan" sivil ve ticari gemilere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere Yemen kıyılarında artan sayıda olayı kınadı.

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), limanın yoksul ülke için hayati önem taşıdığını söyledi. Liman için 2018 ateşkesini korumayı amaçlayan UNMHA, Husi grubu tarafından militarize edilmediğinden emin olmak için denetimler yapma yetkisi talep etti.

Yemen, Husilerin başkent Sanaa'yı ve ülkenin kuzey kesiminin çoğunu aldığı ve hükümeti güneye, ardından Suudi Arabistan'a kaçmaya zorladığı 2014'ten bu yana iç savaşa sürüklendi. Birleşmiş Milletler, savaşın parçaladığı ülkede yaklaşık 16 milyon kişiye yardım etmek için bu yıl 3,9 milyar dolara ihtiyacı olacağını söyledi.