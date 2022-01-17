Uzman, Hindistan'daki Müslümanlara Yönelik Yaklaşan 'Soykırım' Konusunda Uyardı

Bir uzman, Ruanda'da Tutsi katliamını 1994'te gerçekleşmeden yıllar önce öngördüğünü söyleyen bir uzman, Hindistan'da Müslümanlara yönelik bir soykırımın gerçekleşmek üzere olabileceği konusunda uyardı.

Soykırım İzleme Örgütü'nün kurucusu ve yöneticisi Gregory Stanton, bir ABD kongre brifingi sırasında Hindistan'ın Assam eyaleti ve Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'de soykırımın erken “işaretleri ve süreçleri” olduğunu söyledi.

Suçu tahmin etmek, önlemek, durdurmak ve hesap vermek için 1999'da kurduğu sivil toplum örgütü adına konuşan Stanton, "Hindistan'da soykırımın pekala gerçekleşebileceği konusunda uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Soykırımın bir olay değil bir süreç olduğunu söyleyen Stanton, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin izlediği politikalarla Myanmar hükümetinin 2017'de Arakanlı Müslümanlara yönelik uyguladığı ayrımcı politikalar arasında paralellikler kurdu.

Bahsettiği politikalar arasında, 2019'da Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'in özel özerk statüsünün iptal edilmesi - ki bu Keşmirlileri yetmiş yıldır sahip oldukları özel özerklikten yoksun bırakıyor - ve aynı yıl, dini azınlıklara vatandaşlık veren ancak aynı zamanda vatandaşlık veren Vatandaşlık Değişikliği Yasası vardı.

Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nde soykırım çalışmaları ve önleme konusunda eski bir öğretim görevlisi olan Stanton, Rohingyaların önce yasal olarak vatandaş olmayan ilan edildiği ve ardından şiddet ve soykırım yoluyla sınır dışı edildiği Myanmar'a benzer bir senaryodan korktuğunu söyledi.

“Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey, çok benzer bir komplo türü” dedi.

Stanton, Hindutva ideolojisinin "Hindistan tarihine ve Hindistan anayasasına aykırı olduğunu ve Modi'yi "hükümeti ele geçiren aşırılıkçı" olarak nitelendirdiğini söyledi.

1989'da Stanton, Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana'yı "Ülkenizde soykırımı önlemek için bir şeyler yapmazsanız, beş yıl içinde burada bir soykırım olacak" konusunda uyardığını söyledi.

Erken uyarı işaretlerini, 1994 yılında 800.000 Tutsi ve diğer Ruandalıların katledilmesi izledi. Stanton, “Hindistan'da bunun olmasına izin veremeyiz” dedi.

Genocide Watch, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde üç günlük toplumlar arası şiddet döneminin 1.000'den fazla Müslümanın ölümüyle sonuçlanmasıyla 2002 yılında Hindistan'da soykırım uyarısı yapmaya başladı.

'Ciddiye almak'

Bengaluru merkezli bir hak aktivisti, yazar ve Hindistan'daki Uluslararası Af Örgütü'nün eski başkanı Aakar Patel, El Cezire'ye raporların “çok ciddiye alınması” gerektiğini söyledi.

Patel, "Hindistan'daki sivil şiddetin kayıtlarındaki tarihin, devletin ya şiddeti kışkırtan bir şey yaptığını (Müslümanlara karşı) ya da durdurmak için yeterince yapmadığını gösterdiğini düşünüyorum" dedi. Hindistan hükümetinin bunu ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum. Yeni Delhi merkezli eski bir bilgi komisyoncusu ve eğitimci olan MM Ansari, raporu “endişe verici” olarak nitelendirdi. "Korku çok gerçek," dedi. Diğer uzmanlar, Hindu üstünlükçü grupların Müslüman satıcılara ve işletmelere yönelik artan saldırılarını kınadı.