Yemen Sivilleri, Artan Houthi-BAE Çatışmasının Yükünü Taşıyor

Yemen'deki Husi isyancılar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki gerilimin artması, Birleşmiş Milletler'in Ocak ayının ülkedeki sivil kayıplar için “neredeyse kesinlikle” rekor kıran bir ay olacağını tahmin ettiği için, sahadaki insani yardım kuruluşlarını alarm vermeye sevk etti. .

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından BAE'nin başkentine yapılan insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından başlatılan son hava saldırılarının şiddetin dramatik bir şekilde tırmandığına işaret ettiği konusunda uyardı.

MSF'nin Yemen'deki misyon başkanı Ahmed Mahat El Cezire'ye verdiği demeçte, "Ülke içinde yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir başka dalga, artan sayıda can kaybı, hava saldırıları nedeniyle erişim kısıtlamaları bekliyoruz… bunlar şu anda beklediğimiz şeylerden bazıları."

BM'nin ülke özel elçisi Hans Grundberg ve insani yardım koordinatörü David Gressley Salı günü yaptığı açıklamada, hava saldırıları ve füze saldırılarının hastaneleri, telekomünikasyon altyapısını, havaalanlarını, bir su tesisini ve bir su tesisini vurmasının ardından Ocak ayında çatışmalardaki en yüksek aylık ölüm oranını kaydedeceği konusunda uyardı.

Grundberg ve Gressley tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, tırmanış zaten ciddi bir insani krizi daha da kötüleştiriyor, yardım sağlama çabalarını karmaşıklaştırıyor, bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve çatışmaya son verme çabalarını baltalıyor.

BM, şiddetteki artış nedeniyle Ocak ayının başından bu yana sekiz milyon Yemenli'ye daha az yardım verildiğini söyledi.

Mahat, başkent Sanaa'da, BM'nin değerlendirmesini doğruladı. Misyonun MSF başkanı, “Ön cephe gerçekten her zamankinden daha aktif” dedi. “Bu yıl durumun daha sakin olacağını, müzakerelerin olacağını ve Yemenlilerin daha fazla ıstıraptan kurtulacağını düşündük. Bunun yerine, bir tırmanış gördük.”

Yemen, dördüncü bir COVID dalgasının sancıları içinde ve çocuk felci, kızamık ve difteri dahil olmak üzere önlenebilir hastalıkların yeniden canlandığını gördü. Ek olarak, Suudi liderliğindeki koalisyon tarafından bir yakıt ablukası akut kıtlığa neden oluyor ve Yemen'in zaten zayıf olan sağlık sistemini sakatlıyor.

Mahat, "Hastanelerimize güç sağlamak için jeneratörler kullanıyoruz, bu nedenle yakıt büyük bir sorun" dedi. Tanklarda yakıt olmaması aynı zamanda tıbbi yardıma ihtiyacı olan daha az kişinin hastanelere ulaşabileceği anlamına geliyor” dedi.

Hava saldırıları da müdahaleyi hain veya imkansız hale getirdi. Yemen'in Houthi isyancılarının aylardır ele geçirmek için savaştığı enerji üreten Marib bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin bazı bölümlerine erişilemiyor.

MSF, fonlar ve kaynaklar azaldıkça, Marib bölgesinde insani yardıma şiddetle ihtiyaç duyan ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısında bir artıştan korktuğunu söyledi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de beş milyondan fazla insanın kıtlığın eşiğinde olduğu ve 50.000 kişinin de kıtlık benzeri koşullarda yaşadığı konusunda uyardı. Aralık ayında, BM ajansı 13 milyon kişiye gıda yardımı sağlamaya devam etmek için fonlarının tükenmekte olduğunu söyledi. Mahat, "Savaşın tüm taraflarını çatışmayı tırmandırmaktan kaçınmaya ve uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.