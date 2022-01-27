Elon Musk Uzay Roketi Ay ile Çarpışma Rotasında

Uzmanlar, yedi yıl önce patlayan ve görevini tamamladıktan sonra uzayda terk edilen bir SpaceX roketinin bir parçasının Mart ayında Ay'a çarpacağını söylüyor.

Roket, Derin Uzay İklim Gözlemevi (DSCOVR) adlı bir NASA uydusunu yörüngeye yerleştirmek için 2015 yılında konuşlandırıldı.

Gökbilimci Bill Gray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, o zamandan beri roketin ikinci aşamasının veya hızlandırıcının matematikçilerin kaotik yörünge dediği yerde yüzdüğünü söyledi.

Uzay çöplüğünün Ay ile yeni çarpışma rotasını hesaplayan Gray'di. Gray, güçlendiricinin Ocak ayında yörüngesini değiştiren bir randevuda Ay'ın oldukça yakınından geçtiğini söyledi.

Bilim adamlarının uzaydaki asteroitlerin ve diğer nesnelerin yörüngesini hesaplamasına izin veren ve NASA tarafından finanse edilen uzay gözlem programlarında kullanılan Project Pluto'nun arkasındadır.

Roket aşamasının Ay'a yakın vızıldamasından bir hafta sonra, Gray onu tekrar gözlemledi ve 4 Mart'ta 9.000km/sa (5.500 mph) hızla Ay'ın karanlık yüzüne çarpacağı sonucuna vardı.

Gray, amatör astronom topluluğunu güçlendiriciyi gözlemlemek için kendisine katılmaya çağırdı ve vardığı sonuç doğrulandı.

Çarpmanın tam zamanı ve yeri onun tahmininden biraz farklı olabilir, ancak o gün Ay'da bir çarpışma olacağına dair yaygın bir fikir birliği var.

“Yaklaşık 15 yıldır bu tür önemsiz şeyleri takip ediyorum. Ve bu, sahip olduğumuz ilk kasıtsız ay etkisi" dedi Gray.

'Düzenlemeye başlama zamanı'

Astronom Jonathan McDowell, ancak çarpışmanın etkilerinin önemsiz olacağını ve benzer etkilerin fark edilmeden gerçekleşmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

“60'lı, 70'li ve 80'li yıllarda derin Dünya yörüngesinde bırakılmış ve orada terk edilmiş en az 50 nesne var. Onları takip etmedik” dedi.

Şimdi birkaç tanesini alıyoruz ama birçoğunu bulamıyoruz ve bu yüzden artık orada değiller” diye ekledi. "Muhtemelen en azından birkaçı yanlışlıkla aya çarptı ve biz fark etmedik."

Dört ton ağırlığındaki SpaceX roketinin Ay üzerindeki etkisi gerçek zamanlı olarak Dünya'dan görülemeyecek.

Ancak bilim adamlarının NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter'ı veya Hindistan'ın Chandrayaan-2'si gibi uzay araçları ve uydularla gözlemleyebilecekleri ve böylece Ay'ın jeolojisi hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri bir krater bırakacak.

Uzay aracı, sismometreleri test etmek için Apollo misyonları sırasında olduğu gibi, daha önce bilimsel amaçlarla kasıtlı olarak Ay'a çarptı. 2009'da NASA, su aramak için güney kutbunun yakınında Ay'a fırlatılan bir roket sahnesi gönderdi.

Ancak çoğu roket Dünya'dan o kadar uzağa gitmez. SpaceX, roket güçlendiricilerini Dünya'nın atmosferine geri getiriyor, böylece okyanus üzerinde parçalanıyorlar. İlk aşama kurtarılır ve yeniden kullanılır.

Gray, özellikle ABD ve Çin uzay programları yörüngede daha fazla çöp bıraktığı için gelecekte Ay'a daha fazla kasıtsız çarpışma olabileceğini söyledi. ABD, uluslararası ortaklarıyla birlikte Ay'ın yörüngesinde bir uzay istasyonu planlıyor. McDowell, bu olayların "çok daha fazla trafik olduğunda sorun olmaya başladığını" belirtti.

"Aslında derin dünya yörüngesinde bıraktığımız çöpleri takip etmek kimsenin işi değil" dedi. “Bence şimdi düzenlemeye başlamanın zamanı geldi.” SpaceX, bir yorum talebine hemen yanıt vermedi. Elon Musk'ın şirketi şu anda NASA'nın en erken 2025 yılına kadar astronotları Ay'a geri göndermesine izin vermesi gereken bir aya iniş aracı geliştiriyor.