Pınar Deniz Bu Teklifi Kabul Ederse Yargı Bitecek

Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan ve bu sezonun en iyi dizileri arasında gösterilen Yargı, başarısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Sema Ergenekon tarafından yazılan senaryo ve oyuncu kadrosu ile başarıyı zirveye taşıyan dizi heyecan dolu sahneleri ile de takip ediliyor. Bunun yanı sıra genç oyuncu Pınar Deniz de Yargı ismini televizyon dizisi projesi ile kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve büyük başarılara imza attı.

Yurt dışında çekilmiş olan çok sayıda diziye taş çıkartacak nitelikte olan yapım Yargı, oya gibi işlenmiş senaryosu ile yüksek izlenme oranları elde ediyor. Oyuncu kadrosunun sergilediği müthiş oyunculuk performansları ve senaryo ile birlikte Yargı dizisi sezonun en başarılı işi olarak yorumlanıyor.

Her oyuncu dizide çok iyi performans sergilerken dizinin Ceylin'i Pınar Deniz’e de büyük bir teklif geldiği öğrenildi. Dizinin kadın başrol oyuncusu olan Pınar Deniz, İnci'nin ablası Avukat Ceylin olarak hikayede yer alıyor. Henüz kariyerinin başında olan genç oyuncu rol almış olduğu her proje ile başarıdan başarıya koşarken ilgileri de üzerine çekiyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz’e çok önemli bir teklif geldiği iddia edildi ve Yargı dizisinde sergilemiş olduğu performans ardından uluslararası dijital bir platformdan teklif aldığı söylenildi. Bu konunun devamı olarak ise ünlü oyuncunun bu teklifi kabul etmesi durumunda Yargı dizisi sezon sonunda bitecek. İddiaların doğru çıkması halinde Yargı dizisinin hayranları ise oldukça üzülecek fakat Pınar Deniz kariyerinde parlama noktasını yaşayacak.

İlk olarak 2014 yılında Sil Baştan dizisi ile oyunculuğa adım atan 28 yaşındaki ünlü isim Vatanım Sensin dizisinde Yıldız karakterine hayat vermiş ve önemli bir çıkışa imza atmıştı. Daha sonra Aşk 101’de rol alıp başarısını ileri bir noktaya taşıyan oyuncu, Yargı’da ise Ceylin karakteri başrol oldu.