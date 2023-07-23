Yay burcu ve yükselen yaylar 24 Temmuz 2023 tarihinde dikkatlerinin mutluluk hedeflerini doğru kaydığını görecektir. Yaratıcı uğraşlar romantizm ya da kendilerini ifade etme gibi durumlarda yeni günde yay burçları ve yükselen yayları için gündemde yer alabilir. Onlar ihtiyaçları ile ilgili güvensizlikler yaşamaları hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyebilir ve bunun için kendilerini sağlam bir konumda bulabilir. Yay burçları ve yükselen yaylar için aşırı yoğun bir şekilde duygu hissettikleri zamanlarda bu durum yaşanacaktır. Diğer taraftan yeni günde korkuların temeline inme ve olaylar anlama zamanında gelmiştir. Kişisel iyileşme sürecini başlatmak adına şimdi yaşanan olaylarda etkili bir hal alacaktır. Burç sahipleri için kendi ihtiyaçları ile ilgilenmeden diğer insanlara körü körüne hizmet etmek yerine içlerine bakma zamanı gelmiştir. Burç sahipleri biraz geri çekiliyor olsa da bunu da aslında korkulacak bir şey de yoktur.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 24 Temmuz 2023 tarihinde performansları ile gün içinde olan sorumluluklarının güçlü bir şekilde ilerlediğini görecektir. Burç sahipleri yeni günde daha fazla dikkat çekecek ve özellikle İş arkadaşları ile yakın çevreleri tarafından adeta parmakla gösterilecektir. Onlar hayatlarını güvence altına almak ve sevdiklerini memnun etmek için çok çalışıyorsa ve kendilerini kırgın ve bitkin hissediyorsa probleminin farkına varmaya da başlayacaklardır. Burç sahiplerinin hissettiği bu enerjinin çoğunu kendi bakımlarını ve beslenmelerini çektiklerine ihtiyaç duyulması mümkün gözükmektedir. Oğlak burçları ile yükselen oğlak burçları hissettikleri güvensizlik duygusunu belirlemek ve bu duygunun köklerini incelemek için iyi bir konuda yer almaktadır. Diğer taraftan sabırsızlık hissi de burç sahiplerinin daha sonraki zamanlarda geri almak isteyecekleri sözlere ya da hareketlere yol açabilecek olan bir durumdur. Bunun yanı sıra oğlak burçlarının yaşadıkları zihinsel sapmalardan yararlı fikirler de alınabilir.