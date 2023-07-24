Yay burcu ve yükselen yaylar 25 Temmuz 2023 tarihinde zihinsel düzeyde normal zamanlara göre fazladan bir şeyler arayacak ve öğrenmek isteyecektir. Önceki günlere göre öğrenmekten de çok zevk alacak olan burç sahipleri kendilerine ilham veren bir proje ile İlgilenebilir. Bu durum onlara heyecanlandırabilir ve yaylar için yaratıcı vizyonun ve büyük fikirlerin zamanı gelecektir. Burç sahipleri ruhlarını ve zihinlerini meşgul etmek adına olan rutini kırma arzusunu güçlü bir biçimde hissedecektir. Onlar özgür olmak ve özgürlüğü hissetmek adına da harika yollar arayacak ve çözüm bulma noktasında çok fazla düşünecektir. Eğer burç sahipleri macera ihtiyaçlarına göre hareket etmeye açık olursa bu güçlendirici bir zamanda olacaktır. Yay burçlarının planları büyük ya da küçük olsa da kilit nokta onların deneyimlerini ve zihinlerini genişletiyor olmalarında yatacaktır. Yeni günde yaylar ve yükselen yaylar için detayları odaklanmak yerine büyük resmi görmek onları küçük problemleri fazla ciddiye almaktan da kurtarmaya yardımcı olabilir.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 25 Temmuz 2023 tarihinde yeni günde mütevazi bir güveni ve ışıltılı bir görünümü teşvik edecektir. Onlar yeni günde insanları hayatlarına çekebilir ve insanlara örnek olabilir. Burç sahipleri fark etmese de kendilerini motive eden şeylerden zevk almaları adına yakın çevrelerine ilham kaynağı olmaktadır. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar fikir paylaşmak öğrenmek ve araştırma yapmak için kendilerini iyi durumda hissedebilir. Burç sahipleri destek içeren ya da para temalı olan bir anlaşmaya varabilir. Diğer taraftan onlar dönüşme ve değişime ihtiyacı ile karşı karşıya kalacak ve bu hislerinin partnerleri ile paylaşacaktır. Yeni günde oğlak burçları için kendilerini daha iyi anlamak ve uyum sağlamak da mümkün bir durumdur. Onlar açısından ilişkilere karşı sabit fikirli olmak ve faaliyetlere karşı kararlı olma tutumu da gündemde yer alabilir.