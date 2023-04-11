Yay Oğlak 11 Nisan 2023 Günlük Burç Yorumları

Yay burcu ve yükselen yaylar 11 Nisan 2023 tarihinde kaliteli bir şekilde vakit geçirmek isteyecek ve kendilerine keyif vermeyen durumlardan uzak kalmaya çalışacaktır. Burç sahipleri her zamankinden daha yoğun hissedilen memnuniyetsizlik sebebiyle gün içerisinde problemli dakikalar yaşayabilecektir. Yayların ve yükselen yayların bazı işleri üstünkörü bir şekilde yapmaları ve başladıkları noktadan daha geriye düşme ihtimalleri bulunmaktadır. Burç sahiplerinin listelerinde ne olursa olsun onlar kalplerine netice getirecek olan şeyler ile ilgilenmelidir. Bu durum onların yüzlerine güldürecek ve mutlu olmalarını da sağlayacaktır. Burç sahipleri yeni günde kendilerini bir ödül ile motive edebilir ve akşam saatlerine doğru aile bireyleri ya da yakın arkadaş grupları ile bir buluşma gerçekleştirebilir. Yaylar kendilerini gözetleyen gözleri olduğunu ve bazı hataların geri dönüşü olmadığını bilmeli ve buna göre davranmalıdır. Onlar için salı gününde tavsiye edilen durum hiçbir düşmana koz vermemeleri ve buna göre adım atmaları olacaktır.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar 11 Nisan 2023 tarihinde ilişkilerinde yaşadıkları problemleri düzeltmek isteyecek ve bunun için önemli adımlar atacaktır. Her ne kadar eski yaraları iyileştirmek kolay bir süreç olmasa da bu durum oğlakların yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Geçmişte yaşanılan olayları geçmişte bırakmak düşünüldüğü gibi o olayların üzerine örtmekle bu şekilde yaşamaya devam etmek anlamını taşımamaktadır. Oğlaklar kendilerini savunmasız bırakmaktan hoşlanmasa da duygularının ortaya çıkmasına izin verirse ne kadar güçlü olduklarını görecektir. Oğlaklar bir şeye bastırmaya çalışmak yerine bu duyguyu ortaya çıkarmalı bu duyguyu değerlendirmeli ve daha sonra neler yapabileceklerine bakmalıdır. Burç sahiplerinin kendilerini kandırmaya çalışmaları boşa zaman harcamak anlamına gelecektir. Bu sebeple oğlaklar kendilerini kıskaca almaktan kaçınmalı ve bunun yerine yaşadıkları tüm duygulara izin vererek adım atmalıdır.