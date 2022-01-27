Yasemin Yalçın “Sürahi Hanım” İtirafı ile Şaşırttı!

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan ve sevenleri karşısına çıkan “Dur Bi Dinle” isimli programına konuk olarak katılan ünlü isim Yasemin Yalçın, samimi açıklamalar gerçekleştirdi. Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın'ın Sürahi Hanım itirafı da çok konuşuldu ve detaylar merak konusu oldu.

Hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri anlatan başarılı oyuncu Yasemin Yalçın, 90’lı senelerde hamile olduğu zamanda çekilen bir fotoğrafı sebebi ile psikolojisinin bozulduğunu ve 80 kilodan 50 kiloya düştüğünü paylaştı. Magazinin 90'lı yıllarda çok acayip bir şey olduğunu ifade eden usta tiyatrocu, kendilerinin bu kazanda yok olmayı tercih ettiklerini de belirtti.

Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olarak katılarak önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve Bodrum'da bir evlerinin bulunduğunu söyledi. Fakat gittiklerinde Bodrum'u da görmediklerini ifade eden usta oyuncu evlerinin Güvercinlik’te 8 kilometre içeride bulunduğunu belirtti. Arkadaşlarının geldiğini ve o zamanlarda Türkbükü’nün de bugünkü halinde olmadığını ifade eden Yasemin Yalçın ilk kez gittiklerini ve normalde gazetecilerin de gelmeyeceğini anlattı.

O sırada hamile olduğunu ve etekli bir mayo giydiğini ifade eden usta oyuncu Yasemin Yalçın, muhafazakar demeyeceğini ancak mutaasıp bir tarafın ne olduğunu söyledi ve dikkat ettiğini açıkladı. Son zamanlarında 80 kilo olduğunu ancak 6 ay içerisinde 50 kiloya düştüğünü ifade eden usta isim hastaneye gittiğini ve yoğurt gibi yumuşak şeyler yediğini de söyledi. “Mayo bikini ile haber olmak için mi oyuncu oldum?” şeklinde bir soru yönelten ünlü isim psikolojisinin bozulduğunu belirtirken acılarını kimseye anlatamayacağını da söyledi.

Bunun yanı sıra Yalçın, Alican ile Sürahi Hanım'ı oynadığı zaman aynı yaşta olduğunu belirtirken projelerin farklı zamanlarda çekilmediğini de söyledi. Projelerin de çok fazla tutması sebebiyle farklı bir şeyin yapılmasının da mümkün olmadığını açıklayan usta tiyatrocu açıklamaları ile dikkat çekti.