Yarın Kandil Mi, 6 Mart Ne Kandili, Berat Kandili Ne Zaman?

Kandil geceleri İslam alemi için oldukça büyük bir önem taşımaktadır ve Berat Kandili'nin hangi tarihte olduğu merak konusu olmuştur. Berat Kandili Ramazan ayı gelmeden önce kutlanan son kandildir ve Müslümanlar için önemi büyüktür. Peki 6 Mart pazartesi ne kandilidir? Bayram ve kandil günleri Diyanet tarafından paylaşılan takvim ile belli oldu ve bu şekilde merak edilen sorular yanıt buldu. Berat Kandili Ramazan ayının habercisi olarak bilinir ve Müslümanlar bu özel gecede ibadetlerine yoğun bir şekilde etkiyi gösterir. Kalp kırmamaya dikkat edecek olan Müslümanlar Berat Kandili'nin hangi gün olduğunu araştırdı.

Berat dilinin Arapça'da anlamı temize çıkmadır ve bu gece İslam inancına göre feyizli ve bereketli bir gecedir. Mübarek bir gece olan Berat gecesinde kullar temize çıkarılır ve günahların affı dilenir.

Recep ayı birlikte 3 aylar başlamıştı ve hicri takvime göre kandil günleri öğrenilmişti. Şaban ayı ile devam etmekte olan üç aylarda Şaban ayının ilk 10 günü geride bırakıldı. Tüm Müslüman alemi Şaban ayı içerisindeki önemli dini günlerden olan Berat Kandili'nin hangi tarihte kutlanacağını araştırdı. Şaban ayının 14. gününü 15 gününe bağlayan gecesinde idrak edilen Berat Kandili yarın kutlanacaktır.

6 Mart pazartesi gününde idrak edilecek olan Berat Kandili günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Üç aylarda Müslümanlar sadaka verme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetlere daha çok yönelmektedir. Bunun yanı sıra kandillerde oruç da tutulmaktadır. 2 Şubat tarihinde başlayan üç ayların manevi atmosferini yaşamak isteyen Müslümanlar ibadet etti ve bu aylarda oruç tutmaya başladı. Berat gecesine kulların ihsanına kavuşmaları, günahların affı ve kulların temize çıkarılması nedeniyle rahmet gecesi gibi bir isim de verilmiştir.