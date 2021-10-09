Cumhurbaşkanı Son Dakika Haberi: Gelecek Zamlar ile Maaşlar 1000 TL artacak

Gelecek Zamlar ile Maaşlar 1000 TL artacak. Türkiye'de yaklaşık olarak 4 Milyon civarındaki emekli ve memur emeklisini oldukça yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge şu anda gözler çevrilmiş durumda. Mevcut emekli maaşlarına 1000 TL zam gelirken emekli ikramiyeleri ise 30 bin TL tutarında artış görecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 2022 ve 2003 yıllarını kapsayacak şekilde 3600 ek gösterge konusunda farklı çözümlerin ortaya çıkacağı konusunda birtakım işaretler de bulunmuştu. 3600 ek gösterge problemi sözleşme ile kayıt altına alınarak tüm memurlar adına oldukça sorun haline gelen ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulacağını ve şu anda da çalışma programının devam ettiğini belirtti kanunun çıkarılmasının ardından son işlemişler meclisin kararını kaldığına dikkat çekti.

Emekli Maaşına da 800 TL - 1000 TL Yükselecek?

2,5 aylık yapılan tatilin ardından meclis 1 Ekim tarihinden itibaren açılmıştı. 2018 yılından bu yana gündemde olmayı sürdüren 3600 ek gösterge probleminin de böylelikle çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Bu ek gösterge ile birlikte memurun maaşı yükseltilirken emekli sandığına bağlı şekilde memur aylığı alanların çok az yükseltilmesine rağmen aylıklar 800 ile 1000 arasında artacak.

3600 Ek Gösterge Kimlere Verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu bir konuşmasında 3600 ek gösterge kimlere verilecek olduğu konusunda öğretmen, polis, hemşire, görevleri ve diğer farklı idarecilere olacağını belirtmişti. Memur ve sendikalar ise şimdiye kadar ek göstergeleri bulunmayan yardımcı konumundaki hizmetler sınıfındaki çalışanlar hizmetli, müstahdem gibi konusunda bir talepte bulundu. Memurlar arasından 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kesim için ek göstergesi 2200 olan da 3000 TL olan da bulunmaktadır. Ek gösterge ile birlikte 2200 ya da 3000'den 3600'e emekli aylığı yükseltilerek sunulması ödenecek emekli ikramiyesine doğrudan farklı bir etki göstermektedir sendikalar tarafından artık kamuda ek gösterge bakımından en düşük 3600 olmasını talep etmektedir.

Maaşlarda Ne Kadar Artış Olur?

25 yıl hizmete sahip olan ve Emekli Sandığı'ndan ek göstergesi 2200 alan memurların ek göstergesi 1600'e yükseltilmesi ile birlikte 3765 lira olarak ödenen emekli aylıklarının 4723 liraya çıkması bekleniyor. Böylelikle emekli aylığını da doğrudan 950 lira tutarında bir artış görecek. 30 yıl hizmeti bulunan memurlar ise 4016 lira olan emekli maaşlarının 5038 liraya yükseltilmesi bekleniyor. Böylelikle bin 21 lira da emekli maaşı artmış oluyor.