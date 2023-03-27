Yargıdan Süreli Nafaka Hakkında Yeni Karar Çıktı! “Eşim Bana Aşık Olduğu Kadınların Fotoğraflarını Gösteriyordu”

Bir süredir boşanma davalarındaki nafaka kararı hakkında çeşitli tartışmalar devam ederken dikkat çeken bir karara yargıda imza atıldı. Van'da yer alan ve Aile Mahkemesi sıfatı da taşımakta olan Erciş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bir çift arasında devam eden boşanma davası ile ilgili önemli bir karar verdi. Süresiz olarak bilinen yoksulluk nafakasının N.K. isimli kadına yalnızca bir sene olarak toplam 12.000 TL tutarında ödenmesine hükmedildi ve konu gündemde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl boşanma sonrası kadınlar ile çocukların mağdur edilmemesi adına verilen nafaka konusunda bir taslak gündeme gelmiş ve tartışma konusu haline gelmişti. Buna göre 2 senenin altında süren evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altında süren evliliklerde 7-8 yıl ve 5 ile 10 sene arasında süren evliliklerde de 12 sene nafaka verilmesi konusu gündemde yer almıştı. Diğer taraftan henüz herhangi bir düzenleme gerçekleşmeden Van'da gerçekleşen bir boşanma davasından da ilginç haberler öğrenildi.

N.K. isimli kadın kötü muamele ve şiddet gördüğü iddiasıyla eşi S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu ve olay boşanma ile sonuçlandı. Resmi nikahlı eşi olan şüpheli ile tartıştıklarını ve eşinin kendisini evden attığını öne süren 25 yaşındaki kadın detayları paylaştı. Şüpheli kişi ise olay yönünde eşiyle tartıştıklarını, maaşından dolayı evin tüm ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve eşinin amcasını arayıp onu evden götürmeleri gerektiğini belirterek eşini evden uzaklaştırdığını iddia etti.

Sanık hakkında önemli ifadeler kullanan genç kadın evlendiklerinden beri eşi tarafından psikolojik olarak baskı gördüğünü, eşinin kendisine sürekli bir şekilde onu istemediğini söylediğini anlattı. Eşinin kendisine aşık olduğu ve konuştuğu kadınların fotoğraflarını gösterdiğini ve onlara aşık olduğunu durmadan söylediğini açıklayan genç kadın şiddet gördüğünü de ifade etti.