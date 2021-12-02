Yardım Parası Ödemesi 1500 TL Oldu, SGK, PTT Birleşti Ve Hesaplara Yatıracak, İhtiyacı Olanlar Kaçırmasın

Yardım parası başvurusu yaparak, devlet destekli nakit yardımlarından faydalanacak olan kişilere yeni müjde geldi. Özellikle pandemi döneminde sıkça önümüze çıkan sosyal yardımlar, devlet tarafından ihtiyacı olan kişilere, sürekli olarak verilmektedir. Yardım parası başvurusu yapacak olan kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olması durumunda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma tarafından hesaplarına 1500 TL ödeme yatacaktır. Bu ödemeleri alabilmeniz için bağlı bulunduğunuz belediyenin sosyal yardımlaşma kurumlarına gidebilirsiniz.

Özellikle pandemi döneminde verilen 1100 TL için de araştırmalar sürüyor. 3 faz olarak verilen ve yılbaşına kadar 1100 TL 4.faz ödemeleri yapılacağını düşünenler, sürekli güncel haberleri takip ediyor. 4.faz 1100 TL ödemeleri için görüşmeler yapılacak ve 2021 yılı bitmeden planlanan 4.faz ödemeleri için devlet destek ödemesini yapacak. Bunun için başvuru yapmanıza gerek kalmayacak. Başvurusuz olarak 1.100 TL 3 faz alan kişilerin PTT hesabına veya kendi vermiş oldukları IBAN numarasına yatacak.

Yardıma muhtaç olan kişiler, devlet tarafından sadece maddi yardım almıyor. Eğer gerçekten ihtiyaç sahibiyseniz, bez yardımı, sağlık yardımı, gıda yardımı, yakacak yardımı, yemek ve gıda yardımı, giyecek yardımı ve barınma yardımı alabileceksiniz. Geçinmekte zorluk yaşayan kişiler, yardım parası başvurusu yaparak istedikleri ihtiyaçlarda yardımları devlet tarafından alacaklardır. Devlet destekli yardımlar için başvuru yapmak istiyorsanız, kaymakamlıklara gidebilir, e-devlet üzerinden başvuru yapabilir, sosyal yardımlaşma da kendi adınıza dosya açtırarak tüm yardımlar için başvuruda bulunabilirsiniz.