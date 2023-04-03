Yardım Parası İçin Son Karar Cumhurbaşkanı İmzaladı, 2500 TL Ve Üzerinde Ödeme Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yönelik hane başına ücretler ödemeye devam ediyor. Bunun için e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Hane başına tam olarak 2500 TL tutarındaki yardım desteği geri ödemesiz olarak hesaplara aktarılacak.

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı 2016 yılından bu yana birçok sosyal yardım ödemesine imza atıyor ve halen daha imza atmaya devam ediyor. 2023 yılı için mart ayı ödemeleri tamamlanmışken herkes nisan ayı ödemelerini ne zaman yapılacağını gözleri çevirmiş durumda. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılacak 2500 TL tutarındaki karşılıksız destek ödemesi büyük ilgi görüyor.

Doğalgaz Ödemesi Desteklenecek

Ailevi Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok konuda maddi gücü yetmeyen ailelere yönelik olarak destek paketleri sunuyor ve her ay ödeniyor. 2023 yılında yapılacak olan ödemelere bir yenisi daha eklendi ve elektrik faturası ve doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşlara yönelik olarak aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı bir destek paketin daha yayınladı. Buna göre başvuru yapan vatandaşları yönelik olarak e-devlet üzerinden onaylanan kişilere yönelik doğalgaz fatura desteği geliyor. Buna göre başvuruların olumlu olması halinde 2500 TL tutan doğalgaz fatura destek ödemeleri hesaplara aktarılacak.

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklamalar neticesinde kronik hastalığı olan yaşamına herhangi bir şekilde cihaza bağlı olarak devam ettiren ailelere %5 oranında yardım yapılacağı duyurulmuştu. Bu şartlara uygun olan vatandaşlara yönelik olarak destekler sağlanacak. Başvuru yapmak için mutlaka başvuran kişinin 18 yaşından büyük olması ve T.C. vatandaş olması gerekiyor. Başvuruların direkt e-devlet sistemi üzerinden yapılması şart koşuluyor. Ödenecek olan faturanın mesken abone grubuna ait olması da gözetilecek.

Bu belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri girmeleri ile birlikte aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’nın doğalgaz fatura destek ödeme sekmesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Veya ilde bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından şahsen müracaat ederek başvuru yapmak gerekiyor. Belirlenen şartları sağlayan vatandaşları yönelik her ay düzenli olarak doğalgaz fatura desteği sağlanacak.