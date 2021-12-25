Yapı Kredi'nin Emeklilere 2000 TL'ye Varan Promosyon Kampanyası. Maaşını 31 Aralık 2021 tarihine kadar Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilere Yapı Kredi Bankası en az 1300 en fazla 2000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapacak.

Yapı Kredi Bankası'nın Emekli Maaşını Yapı Kredi'ye Taşıyanlara Sağladığı Promosyon Kampanyasının Detayları:

Yapı Kredi Bankası'nın 2021 yılının sonuna yaklaştığımız günlerde emeklilere yönelik olarak yapmış olduğu promosyon kampanyası dikkat çekti. Bu yılın ortalarında emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara özel referans kampanyası başlatan bankanın bu kampanyası halihazırda devam ederken, emekli maaşını 31 Aralık 2021 tarihine kadar Yapı Kredi Mobilden, Bankanın çağrı merkezinden, en yakın Yapı Kredi Banka şubesinden ya da e-devlet üzerinden Yapı Kredi'ye taşıyan emeklilerin, 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi'den almaya taahhüd verdikleri takdirde aylık net gelirlerine göre Yapı Kredi Bankası'nın "Emeklilik Promosyonu'ndan" yararlanabileceklerine dair bir başka kampanya da başlatıldı.

Yapı Kredi Bankası'nın Emeklilerin Maaş Miktarlarına Göre Verdiği Promosyonlar:

Yapı Kredi Bankası emekli maaşını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdünü veren emeklilere maaşlarının miktarına göre promosyon veriyor. Eğer ki emeklinin maaaşı 1500 Türk Lirası ise Banka tarafından verilen emekli maaşı promosyonu 1300 Türk Lirası; 1500 Türk Lirası ile 2500 Türk Lirası arasında ise verilen emekli maaşı promosyonu 1650 Türk Lirası; 2500 Türk Lirası'nın üzerinde ise 2000 Türk Lirası şeklinde belirlenmiş durumda. Bu ödemelerin bir defaya mahsus olarak ve emekli maaşı taşınır taşınmaz yapıldığının da ayrıca altını çizmek gerekiyor.

Promosyon ödemesi tek seferliğine ve emekli maaşını taşıma işlemi gerçekleşir gerçekleşmez yapıldığından, emekli maaşının Yapı Kredi'den alınacağına dair taahhüd verilen 3 yıllık süre zarfında maaşını taşıyan emeklinin maaşı artarsa Banka tarafından ilave promosyon verilmesi söz konusu olmayacak. Promosyonun miktarının belirlenebilmesi için emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşıdığı tarihteki miktarı esas alınacak.

Promosyon Kampanyasının Koşulları:

Kampanyaya katılmanın ön koşulu tahmin edileceği üzere Yapı Kredi müşterisi olmak. Bu ön koşulun haricindeyse emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyacak olan emeklinin, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alacağına dair Promosyon Taahhüdnamesi'ni imzalaması dışında kampanyadan yararlanmanın hiçbir koşulu yok. 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olan kampanya yılbaşından sonra sona erecek.