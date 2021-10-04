Yapı Kredi’den İhtiyaç Sahiplerine Müjde! Nakit İhtiyacı Olanları Rahatlatacak Kampanya

Yapı Kredi, hem kendi müşterilerine hem müşterisi olma potansiyeli olanlara hem de emekli maaş taşınma referansı sağlayabilecek olan müşterilerine dikkat çeken bir kampanya duyurdu.

İhtiyaç sahiplerini ilgilendiren yeni kampanya sayesinde Yapı Kredi’ye emekli referansı ile getirim yapanlar ödemelerini hemen alabilecekler. Yapı Kredi Emekli Referansı olarak geçen kampanaya ile birlikte, hem müşterilerin. Hem de müşterilerin referans olarak getireceği emekliler promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.

Kampanya dahilinde işlem yapanlar, emekli tanıdıklarını kendi referansları ile birlikte Yapı Kredi’ye taşımaları durumunda 250TL anında geri ödemesiz promosyon alacak. Bunun yanı sıra maaşlarını Yapı Kredi bankasına taşıyan emekliler de 1,750TL Promosyon dan anında yararlanabilecek.

Emekli Maaşını Taşıyanlar Promosyondan Yararlanabilecekler

Emekli maaşını başka bankadan alanlar Yapı Kredi bankasına maaşlarını taşımaları durumunda özel promosyon tekliflerinden yararlanabilecek.

Maaş taşıyan emeklilere 1,750TL değerinde promosyon sunumu yapılmakta. Söz konusu taşıma işlemini bir kişinin referansı olarak yapan emekliler de referansı olarak geldikleri kişilere 250TL değerinde promosyon kazandırmakta. 30 Eylül 2021 Tarihinde bitmesi beklenen kampanya için ellerin çabuk tutulması gerekmekte.

Sadece promosyon değil kredi verimi konusunda da ayrıcalıklar tanıyan Yapı Kredi, emekliler için pek çok kapı açmakta. Kredi çeken emeklilere düşük faiz ve yüksek vade oranı sunan Yapı Kredi. İhtiyaç kredisinde doğrudan tüketici odaklı şekilde çalışmakta.

Yapı Kredi 250 TL Ödülü Anında Almak İçin Yapılması Gerekenler

Yapı Kredi, ihtiyaç sahibi ve para ihtiyacı olan kişiler için adeta kazan kazan şeklinde bir kampanya yapmış durumda. Emekli referansı kampanyası olarak da bilinen kampanya ile birlikte hem getiren hem gelen direkt olarak kazanmakta.

Emekli akrabanızı, komşunuzu veya tanıdığınızı. Emekli maaşını Yapı Kredi üzerinden alması için yönlendirme durumunuzda anında 250TL’ye kadar promosyon ücreti ödenmekte. Maaşını taşıyan emekliler de bu kampanyadan yararlanabilmekte.

Maaşını Yapı Kredi bankasına taşıyan emeklilere de anında 1.750TL promosyon ödemeleri yapılmakta. Bunun yanı sıra, maaşını taşıyan emeklilerin kredi notunun durumuna göre özel teklifler de sunulmakta.

Özel teklifler düşük faiz oranları ile sunulmakta. Bu sayede Yapı Kredi emeklileri düşük faiz oranları ile yüksek krediler çekiyor. Yüksek kredilerin de yanı sıra yüksek vade oranları sayesinde ödemeleri en kolay şekilde gerçekleştiriyor.