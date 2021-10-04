Halkbank Müşterilerine Son Hatırlatma! Listede Adınız Varsa Paranızı Alın

Halkbank müşterilerine uyarıda bulundu. Söz konusu banka, kamu bankaları arasında en çok müşteriye sahip bankalardan sadece birisi. Milyonlarca vatandaşın adının bulunduğu listeye göre paranızı almayı unutmayın.

Halkbank yapığı açıklamada, zaman aşımı listesini yayınladı. Zaman aşımı listesine göre içeride parasını unutan kişiler paralarını çekmemeleri durumunda paralarını kaybedebilir. Söz konusu durum ile ilgili açıklamada bulunan ve uyarılar yapan Halkbank, paraların çabucak alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Halkbank yaptığı açıklamada, zaman aşımı zamanına kadar paraların alınmasını önerdi. Söz konusu hesaplardaki paraları alabilmek için kimlik belgesi ile şubelere başvuru yapılması gerekmekte. Listede adı bulunan vatandaşların zaman içinde paralarını almaları gerekmekte. Zaman aşımına maruz kalan hesapların bakiyeleri yasal düzenleme gereğince Yatırımcı Tazminat Merkezi’ne aktarılacaktır.

Yatırım Paraları Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne Devredilecek

Halkbank yaptığı açıklamada, vatandaşların hesaplarındaki paraları çekmesini söyledi. 10 yıldır işlem yapılmayan hesaptaki paraların yatırımcı tazmin merkezi’ne aktarılacağı da açıklananlar arasında.

6362 Kanun sayısının 83. Maddesine göre bankaların hesaptaki paraları tazmin merkezine aktarması gerekmektedir. Listede adının olduğunu öğrenen müşteriler, hesaplarının bağlı olduğu şubeye acil şekilde gitmesi gerekmekte.

Zaman aşımı tarihinden sonra gelecek olan vatandaşlar hesaplarındaki paraları alamama durumu ile karşılaşabilirler.

Halkbank Zaman Tanıdı, Zaman Dolmadan Paralarınızı Alın

Halkbank pek çok müşteriye hizmet veren bir bankadır. Söz konusu adımlarında her zaman müşterilerini düşünür şekilde adım atmaktadır. Son anda yapılan açıklama göre 10 yıldır hesabında para bulunan ancak işlem görmemiş hesaplar bulunmakta.

Söz konusu hesaplar yasa gereğince zaman aşımına uğramakta. Zaman aşımına uğramaması ve hesaplardaki paranın tazmin merkezi’ne devredilmemesi için çekilmesi gerekmekte. Bu konu hakkında liste yayınlayan Halkbank, listede adı bulunan müşterilerin zaman aşımı tarihinden önce işlem yapmasına karşın çağrıda bulundu.

Müşteriler adının listede olup olmadığını Halkbank çağrı merkezinden öğrenebilmekte. Söz konusu öğrenme sonrasında direkt olarak hesaplarının bağlı olduğu Halkbank şubesine gitmeleri gerekmekte. Çağrı merkezinden ulaşım yapamayanlar, Halkbank’ın web sitesinden söz konusu listeye ulaşabilir adının ve soyadının olup olmadığını kontrol edebilir.