Yapı Kredi Bankasından Çağrı! Şimdi Elektrik ve Su Faturalarına Otomatik Ödeme Talimatı Verenler Kazanıyor! Adresinize Gelen Enerji Giderlerini Kazanca Dönüştürmek Şimdi Elinizde! Ev Ve İş Yerleri Fark Etmeksiniz Ödenilen Tüm Faturalara 150 TL’ye Kadar Kazanç Fırsatı!

Yapı Kredi Bankası şimdi müşterilerine benzersiz bir kampanya fırsatı sunuyor. Ödemekte olduğunuz elektrik ve su faturası mı var? Bu çağırı size bu kampanya duyurusu süregelen! Şimdi Yapı Kredi Bankası hesabından elektrik ve su giderleri için otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL hediye para kazanıyor! Elektrik ve su faturası ödeyen, adresine sürekli fatura kesilen kişileri ilgilendiren bir kampanya duyurusu yapıldı.

Yapı Kredi Bankası, faturalarda hem ödeme kolaylığı sağlanacak bir kampanya başlattı. Ayrıca bu kampanya ya dahil olunduğunda faturaların bu bankaya ait hesaptan ödenmesine dair bir işlemde yapılmış olunacak. Banka duyurdu otomatik ödeme talimatı verenler kampanyaya katılım sağlayanlar 150 TL kazanmış olacaklar.

Yapı Kredi Bankası Yeni Bir Kampanya Duyurusu Yaptı! Hemen Yap Hemen Kazan!

Yapı Kredi Bankası, İnternet sitesi aracılığı ile müşterilerine yeni bir duyuru yaptı. İlgili bankadan gelen açıklamaya göre, otomatik ödeme talimatı veren müşterilere 150 TL gibi bir paranın hediye geleceği açıklandı. Yapı Kredi Bankasının sizden tek istediği bu bankada bulunan hesabınıza elektrik ve su abone numaraları girilerek aylık otomatik ödeme talimatı verilmesi. Her fatura ödeme zamanı geldiğinde banka bu faturayı hesabınızdan tahsil edememek.

Bunun karşılığında da size toplamda 150 TL hediye kazandıracak. Bu talimatı da kredi kartı üzerinden istiyor. Özetle kredi kartından ödenmek üzere her bir fatura ödeme talimatı için 10 TL bu işlem farklı abone numaraları e gerçekleştirildiğinde toplamda 50 TL ekstra puan kazanma şansı yakalanacak. Bu Kampanya yalnızca 10 Kasım tarihine kadar geçerli olacaktır.

Kampanyaya Katılım Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler

Bu fatura ödeme kampanyasına katılım sağlamak için; TALIMAT yazarak bir boşluk bıraktıktan sonra 11 haneli T.C. kimlik numarası girilerek 4470’e SMS atılması ve geri dönüş beklenmesi gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası hesabı ve kartı olmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.