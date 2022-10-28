İş Bankasından Muhteşem Daire Fırsatı: Milyonluk Daireler 700 Bin TL'ye Kadar Veriliyor

Ev fiyatları artan maliyetler ve giderlerden dolayı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İş Bankasından satışa çıkan dubleks daire ise fiyatıyla ilgilenenleri adeta şoka uğrattı. 700 bin TL'den satışa sunulan dairenin Kocaeli ilinin Gölcük ilçesinde yer aldığı ve denize yakın olması sebebiyle oldukça avantajlı olduğu belirtildi.

Konumu Oldukça İyi

İş Bankası tarafından satışa sunulan dubleks dairenin site içerisinde olduğu ve kapsamlı bir şekilde güvenlikli bir bölgede yer aldığı ifade edildi. Denize yakın konumda bulunan dairenin 700 bin TL'den açık artırma yoluyla satışa çıktığı açıklandı. 5.000 TL üzerine ekleyen herhangi bir müşterinin anında satın alabileceği daire için nakit ve kredi seçeneklerinin de bulunduğu eklendi. Site içinde yer alan dubleks dairenin 4 odasının bulunduğu ifade edildi.

128 metrekare olarak yer alan dairede 4 odaya ek olarak 2 salon, 2 banyo-WC, 2 mutfak, 1 kiler ve hol olmak üzere oldukça kullanışlı bir şekilde inşa edilmiştir. Balkonu da bulunan daire denize sadece 70 metre uzaklığında bulunur. Doğalgaz sistemiyle ısınan dairenin eş değerlerine göre fiyatı oldukça makul oranlarda tutulmuştur. Türkiye İş Bankası tarafından satışa çıkarılan dubleks dairenin ayrıntılı olarak bilgilerinin yer aldığı bir internet sitesinin de bulunduğu ifade edildi.

Değerinin Oldukça Altında Fiyatla Satışta

İş Bankası tarafından satışa sunulan Kocaeli ili Gölcük ilçesindeki dubleks daire eş değer özelliklerdeki dairelere oranla oldukça uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Güvenlikli bir site içerisinde yer alan dairenin Körfez mahallesinde bulunan dubleks dairenin 128 metrekare olduğu da ayrıntılı olarak belirtildi. Giriş ve zemin katlarda bulunan dubleks dairenin konum olarak denize yakınlığı cazibesini artırıcı yönde etki olarak açıklandı.

700 bin TL fiyatıyla açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılan daireye isteyenler 5.000 TL fiyata ekleme yaparak 705 bin TL ödeyerek anında sahip olabilir. Bu açıdan oldukça avantajlı görülen dubleks dairenin yer aldığı il ve ilçe gibi özellikleri göz önünde bulunduğunda birçok kişi için alım fırsatı olduğu açıkça görüldü.