Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası 65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı

65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi notu en az 1200 ve üzerinde olan kişilerin banka kredi politikalarında sıkıntı olmaması durumunda bu bankalar üzerinden yapacağı kredi başvurularında onay alacaklarını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca diğer bankalara çok başvuru yapılmaması da önemlidir. Kredi sonucu uygun olan kişiler kredilerini aynı gün içerisinde kullanabilirler. Şimdi sizlere Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz konu hakkında bilgiler verelim.

Yapı Kredi Bankası 65 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın birden fazla yöntemleri ile birlikte Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden 65 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız ile birlikte kredinizi hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaktır. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurduktan sonra kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Başvuru formu sonrasında sizin cep telefonunuza kredi sonucu gelir. Bu Cep telefonuna gelen sonuç ile birlikte en yakın banka şubesinden 65000 TL onaylı kredinizi kullanabilirsiniz. Banka şubesi ve banka internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Bireysel TC kimlik ve aylık gelir aralarda boşluk bırakarak yazarak 4411 numarasını göndermeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurunuzun sonucunu da 5 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz onaylanan kredi banka şubelerinden kullanılabilir.

TEB Bankası 65 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası üzerinden de 65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli bu kredileri TEB Bankası üzerinden düşük faizler ile birlikte alabilirler. TEB Bankası SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC. kimlik numaranızı 44 66 numarasını mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ayrıca TEB bankasının resmi internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır. TEB Bankası 65 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kredi notu yüksek olan müşterilere verilmektedir. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da bu banka üzerinden kredi başvurusu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. TEB Bankası SMS ile kredi başvurusu yapılacak olan kişilerin cep telefonlarından ücretli bir mesaj atmaları gerekecektir.