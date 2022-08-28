Emekliye 200 bin TL hem emekli kredisi hem borç kapatma kredisi verileceği açıklandı! Kamu bankası hemen onay veriyor

Ziraat Bankası emekliye 200.000 TL kredi kampanyası başlattı. Ziraat Bankası emekli kredisi 200 bin TL nasıl alınır? Ziraat Bankası emeklileri hangi şartlarda kredi veriyor? Sizlere bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan emeklilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda Kredi notu düşük olsa bile Ziraat Bankası emekli kredisi kullanabileceğini söyleyebiliriz. 200 bin TL'ye kadar sadece kimliğinizle verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde erteleme yaparak toplamda 36 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz.

Emekli bankası olarak da bilinen kamu Bankası Ziraat Bankası müşterilere emekli kredilerinde yeni limitler oluşturmaktadır. Daha önce 100 bin TL'ye kadar kimlikle kredi veren bu banka şimdilerde ise 200 bin TL'ye kadar kimlikle hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi vermektedir. Verilen bu ihtiyaç kredilerini kullanmak isteyen emekliler bu bankadan maaş almaları şartı ile yüksek limitli kredileri kullanabiliyor. Eğer emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinde değilse emekli maaşınızı taşıdıktan sonra maaşımızın katına kadar 200.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 200.000 TL kredi kullanacağınız zaman aylık ödeyebileceğiniz tutar önemlidir. Çünkü banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi işlemleri yapacaktır. Şimdi sizlere nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 200 bin TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 200.000 TL ye kadar emekli kredisi kullanacak olan müşteriler 36 ay vade ile bu kredileri alabileceklerdir. Bu bankadan maaş almanız durumunda 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı da eğer Ziraat Bankası'nda olmamasına rağmen taşımak istiyorsanız banka şubesine giderek maaş taşımanızı söyleyebilir ve bu şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu banka üzerinden hiç kredi kullanmadıysanız kimliğiniz ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. Ama eğer daha önce emekli kredisi kullandıysanız ve bu kredinin ödemelerini düzenli olarak yaptıysanız bankanın internet bankacılığını kullanarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka resmi internet sitesinden veya internet bankacılığı üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay alırsanız emekli krediniz hesaba yatacaktır. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacak olan emeklilerin 200 bin TL üzerinde kredi alabilmeleri için de bankaya ipotek vermeleri gerekmektedir.

Ziraat Bankası 200 bin TL emekliye borç transfer kredisi kampanyası

Ziraat Bankası verdiği ihtiyaç kredisi haricinde emekli olan kişileri ayrıca borç kapatma kredisi kampanyası da yapmaktadır. Sizlerde 200 bin TL'ye kadar alacağımız ihtiyaç kredilerinde diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilir ve tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Bu güncel olan krediler ve kart borçları için geçerli bir kredi kampanyasıdır. Eğer ödemekte zorlandığınız kredi kartı veya kredi borçlarınız varsa alacağınız emekli kredisi ile birlikte bu kredileri tek bir bankada toplayabilirsiniz. Bunun içinde size en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.