Yapı Kredi Bankası SMS Atarak 250.000 TL Veriyor, Yüksek Limitli Kredi Kampanyasını Duyurdu. Son Dakika haberi bankadan geldi. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere belirtilen kredi şartları dahilinde hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi onayı sunulacak. Yapı Kredi Bankası kredi başvurularında SMS ile kredi kampanyası verdiği limitleri yükseltti.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu son dakika açıklaması ile birlikte acil ihtiyacınızın olması durumunda hemen Bu bankanın internet bankacılığından veya internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir dileyen müşterilerde SMS atarak 250 bin TL'ye kadar onay alabilirler.

Yapı Kredi bankası'ndan SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son zamanlarda oldukça hızlı bir şekilde kredi veren Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen mesaj olarak gönderilecektir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra bir boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazınız. Bu mesajı 4411 numarasına ücretli mesaj olarak gönderirseniz 5 dakika içerisinde bankadan sizin değerlendirme sonucu cep telefonunuza gelecektir. Kredi onayı almanız durumunda kaç para kredi onayı aldığınızı ve hangi faizlerle kredi kullanacağınızı göstereceklerdir. Kredi başvurusu sonrasında olumsuz yanıt alan müşteriler ise 4411 numarasını attıkları mesaj ile neden olumsuz oldukları hakkında bilgi alabileceklerdir.

Yapı Kredi bankası'ndan kredi onayı alan kişiler nasıl kredi kullanacak?

Yapı Kredi bankası'ndan 250.000 TL için SMS ile kredi başvurusu yaptıysanız kredi onayı aldıktan sonra en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine kimlik gelir belgesi ile giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası 4411 numarasından mesaj atarken yazmış olduğunuz aylık gelir oldukça önemlidir. Bankaya giderken gelir belgesi soracaksınız bu aylık geliri de yanınızda götürmeniz gerekiyor.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarına bu bankalardan almaları durumunda yüksek limitli krediler kullandırımı yapacaktır. Emekli maaşınızı Yapı Kredi bankası'na taşımayı kabul ediyorsanız banka sizleri 36 ay vadeli yüksek limitli krediler ile birlikte ayrıca diğer banka üzerinde olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmanız için imkan sağlayacaktır.