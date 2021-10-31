3280 numarasına mesaj atarak 55 bin TL kredi veriliyor

İhtiyaç kredisi kampanyası yapacak olan DenizBank yeni kampanyasında sms ile müşterilerine kredi desteği vereceğini duyurdu. 3280 numarasına mesaj atarak hemen 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 3280 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli Kredi sizlere kullandırır.

Denizbank Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte acil Para ihtiyacı olan kişilerin kendi kredi notuna göre hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı. 3280 numarası bankanın ihtiyaç kredisi kampanyası yapmış olduğu bir Kredi numarası olarak biliniyor. Atacağınız mesajlarda banka ücretli olarak sizlere mesaj hakkı sağlayacaktır.

DenizBank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

3280 numarasına mesaj atarak 55 bin TL kredi onayı almak istiyorsanız banka kredi notu en az 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi mi yazımı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin.

Mesaj gönderildikten sonra beş dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında bilgi alıp bu Kredi en yakın banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile yapamayan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabiliyor.

Size en yakın DenizBank şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz 55 bin TL kredi başvurusunda bulunabilir kredi onayı almanız ile birlikte aynı gün içinde krediyi kullanabilirsiniz.