Son Dakika Bankadan Haber Geldi, Akbank 10.000 TL Veriyor

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi onayı vereceğini ve 10.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde bankaya gelmeden gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanabileceğiniz hakkında açıklama yaptı. Akbank kampanya boyunca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese kredi notu uygun olması durumunda SMS ile internet üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden banka şubesinden ve Banka ATM'si üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sunacak.

10.000 TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek ve kullanmış olduğunuz bu krediler de kendi kredi notunu za göre faiz oranlarından yararlanacaksınız.

Akbank 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Bankaya kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunun sorgulaması ve kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa kendi bankaya bağlı olan hesapları üzerindeki cep telefonu numarası üzerinden t.c. kimlik numarasına sorgulamasını yaparak Kredi başvurusunda bulunabilir.

Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı ne kadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile sizlere söyleyecektir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yaparak katılabiliyorsunuz. Akbank resmi internet sitesi üzerinden hem güncel faiz oranlarını öğrenebilir hem de kredi başvuru formunu doldurarak ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Banka kredi notu yüksek olan vatandaşların borçları olmaması durumunda 10.000 TL de üzerinde de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Kullanacağınız Akbank ihtiyaç kredilerinde banka ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak sizlerin rahat bir nefes almasına olanak sağlayacak 36 ay vadeli Kredi kullanmanız durumunda 3 ay erteleme yaparsanız 33 ay vadeli olarak kredi kullanacaksınız.