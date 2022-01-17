Yapı Kredi Bankası Sadece Emekli Olan Kişilere Promosyon, İhtiyaç Kredisi, Nakit Avans ve Ek Ödeme Verecek!

Yapı Kredi Bankası tarafından emekli vatandaşlara özel olarak emekli maaşını kendi bankalarından alma şartını sağlayanlara yönelik kredi imkanı sunmaktadır. Banka şubeleri üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında 60 Bin TL’ye kadar bir limit talep etme imkanı vardır.

Şube, başvuru işlemlerini değerlendirerek onaylanması halinde haberdar edecektir ve bu parayı hesaba hemen aktaracaktır. Başvuru işlemleri için kimlik ile birlikte başvuru adımlarını yapabilirsiniz.

Emekli vatandaşlar için maaşları üzerinden büyük bir rahatlama sağlayacak yeni ve dikkat çekici bir kampanya açıklaması yapılmıştır. Son dakika açıklamalarına yönelik olarak emekli vatandaşlara verilen emekli maaş promosyon gelişmeleri ise de devam etmektedir. Şartları sağlayan ve bu şartlara uygun olan vatandaşlar, bankalar üzerinden kredi başvurusunu yapmaları halinde ise dakikalar içerisinde ödemelerini alabileceklerdir. Özel bankalar aracılığı ile vatandaşlara sunulan bu kampanyalar, 1000 TL; 2000 TL ve de 3000 TL gibi tutarlarla uygulanmaktadır.

Emekli Maaşını Bankadan Alanlara 2000 TL Veriliyor!

Yapı Kredi Bankası, son günlerde yaptığı kampanyalar ile dikkatleri üzerinde toplamakta ve de rağbet görmektedir. İhtiyaç kredisi kullanma ihtiyacında olan ve bunu isteyen emekli vatandaşlar, kredi imkanlarının yanında yüksek düzeyde emekli promosyonu almaya da hak kazanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş müşterisi olmak isteyen ve bu işlemleri yapan vatandaşlar, 2000 TL’ye kadar varan emekli promosyon ücretini alabilmektedir.

2000 TL’lik emekli promosyonu ücretini almak isteyen kişiler, maaşlarını 3 yıl boyunca bu banka üzerinden alma taahhüdünü vermeleri gereklidir. 2000 TL promosyonu ve daha fazlasını almak isteyenlerin ise Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit avans başvurusunu yapabilirler. Bu ödemeler de en yakın banka şubesine giderek ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden alınabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası’ndan emekli maaşını almayı taahhüt eden emekli kişiler, 2500 TL ve de üzerinde emekli maaşı almaları halinde 2000 TL’ye yakın bir tutarda nakit ödeme alabileceklerdir. 2500 TL’den düşük bir maaş alan emekli kişiler ise yüksek oranlı promosyon ödemesinden yararlanamamaktadır. Emekli maaşı promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ile emekli maaşlarını buradan alacaklarına dair 3 yıllık bir sözleşme yapmaları gerekmektedir.