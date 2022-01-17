SGK, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında artış olacak! 1.157 TL ödeme anında yansıyacak!

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi olan yüzbinlerce kişi Ocak ayı için aldıkları maaş zamları ile son derece mutlu bir döneme girildi. Milyonlarca kişi maaş zamları ile rahatlarken bir de ek zam haberleri gündeme geldi.

Ek zam ile ilgili haberler de yakından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin yanı sıra SSK ve de Bağ-Kur emeklisi kişiler, Ocak ayında hatırı sayılır zam oranlarını maaşları üzerinde gördü. Ancak son aylarda artan enflasyon oranları nedeniyle yüzbinlerce emekli kişi ek zam yapılmasını da ayrıca talep etti. Ek zam uygulamaları kısım kısım hayata geçerken bu konu ile ilgili olarak yeni haberler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Milyonlarca kişi ek zam taleplerine ilişkin bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekli maaşlarında bu ek talepler 1.157 TL artış yapılmasını gündeme getirmektedir. Binlerce emekli vatandaşın maaşına ek zamlar, onaylanması halinde anında yansıyacak. Milyonlarca çalışan ve emekli kişi de 3600 ek gösterge düzenlemesini merakla bekliyor. Özellikle bu konuda geçtiğimiz aylarda yapılmış olan memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet 3600 ek göstergeler için söz vermişti. Sözleşmeli çalışanların kadro alması konusu ve de 3600 ek gösterge Resmi Gazete gündemine de alındı. Şimdi ise 3600 ek gösterge hakkındaki düzenlemelerin maaşlara nasıl yansıtılacağı merak edilmektedir. Peki 3600 ek gösterge onaylandıktan sonra maaşlardaki değişim nasıl olacak?

3600 ek gösterge kimleri etkileyecek?

Milyonlarca emekli ve memur çalışan, büyük bir heyecanla 3600 ek gösterge düzenlemesini beklemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz gülerde bu konuda talimat vermişti. 3600 ek gösterge düzenlemeleri de toplu sözleşme metninde yer edindi. Bu kararlar ise resmi gazetede yayınlandı.

3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması takdirde memur ve memur emeklilerinin maaşları değişecek. Şu an için 3600 ek gösterge hakkındaki düzenleme polis, hemşire, din görevlisi ve de öğretmen maaşlarını kapsayacak. Ancak bu kapsamın genişletilmesi için ek çalışmalar da yapılmaktadır. 3600 ek gösterge ile birlikte 25 yıl süreli hizmete sahip olan memur emeklisi aylık olarak 6399 TL'ye kadar maaş yükselmesi yaşayacak. Memur emekli ikramiyesi ise 205.113 37.082 kuruşa çıkarılacak.