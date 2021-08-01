Son Dakika: Yapı Kredi Bankası Muslukları Açtı, 0.99 Faiz Oranı İle Kredi Dönemi Başladı, Başvuru Yaparak Uzun Vadeli Alınacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden 0.99 faiz oranı ile kredi kampanyası duyurusu yapıldı.

Ülkemizde ev sahibi olmak isteyen kişilerin birçoğu bankalardan konut kredisi desteği alarak işlem yapmaktadırlar. Yapı Kredi Bankası’da diğer bankalar arasında en çok konut kredisi veren bankalardan birisidir. Bu bankadan konut desteği alarak hayalinizdeki evi alabilir, kira yerine artık kendi evinizi ödeyebilirsiniz. Yapı Kredi üzerinden alacağınız konut kredilerinde 120 ay vade ile işlem yapabilirsiniz. Aldığınız konut kredisi için ayrıca 3 ay ertelemeli olarak da kredi kullanabilirsiniz. Bu krediye başvuru yaparak onay almak istiyorsanız bankanın şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Şartları Nedir?

Konut kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın uyguladığı politikalara uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası konut kredisi başvurusu yaptığınızda banka şartları uygun olması durumunda banka kredinize onay verecek ve kredi kullanımı için evraklar basılacaktır. Konut kredisi başvurusu yaptığınızda kredi notunuza ve kredi sicilinize bakılır. Kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi sicilinizde ise temiz olması durumunda kredi alabilirsiniz. Kredi sicilinizde eğer bir gecikme varsa veya bankalarda icralık durumlar varsa kredi onayı alamazsınız.

Bu şartlara uygun olan kişilerin ise gelir belgesi incelenmektedir. En az 3 aylık sigortanızın olması durumunda ve gelir belgenizin yüksek olması durumunda banka size onay verecektir. Konut kredileri gelir belgesiz olarak alınmamaktadır. Gelir belgenizin olması ve hatta evli iseniz eşinizin de gelir belgesi varsa bu belgeleri bankaya vermeniz gerekmektedir. Evli olan kişiler ayrıca eş rızası belgesini de bankaya vermeleri gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası konut kredisi başvurusu banka şubelerinden ve SMS ile yapabilirsiniz. Ama eğer kredi sicilinizde ufak sıkıntılar varsa banka şubelerinden başvuru yapmanızı öneriyoruz. Yapı Kredi Bankası üzerinden eğer konut kredisi başvurusu yapacaksanız banka sizin aldığınız evin ekspertiz değerine göre kredi verecektir. Ekspertiz değeri belirlendikten sonra yüzde 80’ine kadar kredi alabilirsiniz. 500.000 TL değerinde bir eve alacağınız en fazla kredi 400.000 TL’dir. Bu krediyi ödeyebilecek gelir belgenizin de olması gerekiyor. Bu sebeple bankaya konut kredisi başvurusu yapacaksanız alacağınız ev fiyatı üzerinden değil ekspertiz değeri üzerinden kredi alacağınız için, daha önceden evin ekspertiz değerini sorgulamalı ve krediye uygun olup olmadığını tapu dairesinden öğrenmelisiniz.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Evraklar Nelerdir?

Bankaya giderken götüreceğiniz evraklar şu şekildedir.

· Konut kredisi başvuru formu · Kimlik · Gelir Belgesi · İkametgah Belgesi · Alınacak evin tapusu · Alınacak evin borcu yoktur kağıdı · Evli olan kişilerin eşlerinin kimlik belgeleri ve eş rızası · Ekspertiz ücreti

Bu evraklar ile kredi başvurusu yaptıktan sonra banka değerlendirme sonucunu size söyleyecektir. Başvuru sonrasında banka ek evrak ve kefil isteyebilmektedir. Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek hemen kredi kullanabilirsiniz.