Büşra Pekin’den Bir İlk Geldi! Seyirci Onu Böyle Hiç Görmedi

Başarılı oyuncu Büşra Pekin, Dilberay'ın hayatının anlatıldığı filmde rol alarak adından söz ettirmişti. Önceki gün Çeşme'de Ersay Üner konserine katılan ve keyifli anlar geçiren oyuncu muhabirler ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.

Salgın dönemi boyunca hep evde oturduğunu ve dışarı çıkmadığını açıklayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, Dilberay'ın filminin çekimlerini gerçekleştirmek için sete gittiklerini belirtti. Ünlü isim, katıldığı konseri çok beğendiğini de belirtirken uzun senelerdir birlikte çalıştıklarını da aktardı.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, Ersay Üner ile aşk yaşamış daha sonra artık farklı bir durumlarının olduğunu ifade etmişti. Eski aşkı Ersay Üner hakkında “biz artık canız” şeklinde ifadeler kullanan ünlü oyuncu Büşra Pekin birlikte iş yaptıkları bilgisini de sevenleri ile paylaşmıştı.

Adana'da gerçekleşen film çekimleri sırasında kilo alması gereken oyuncu, almış olduğu kiloların rol icabı olduğunu söyledi. Kiloların biraz üstünde olduğunu, yanaklara ve göbeğe vurduğunu ifade eden ünlü oyuncu Büşra Pekin, Filmin hala bir sahnesinin çekilme ihtimali olduğu için durduğunu söyledi. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenmeye dikkat eden bir insan olduğunu da açıklayan Büşra Pekin, yakın bir zamanda fit günlerde sevenleri ile görüşebileceği bilgisini de paylaştı.

Dilberay'ın hayatının konu edindiği filmde dram performansı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Pekin, bir ilke imza attı ve hayranları karşısına ilk olarak farklı bir performans ile geçti. Bugüne kadar genellikle komedi rolleriyle tanınan ve komedi projelerinde yer alan Büşra Pekin dram işi ile yeni bir deneyim kazandı.

Seyircinin kendisini ilk kez dram performansı ile göreceğini açıklayan başarılı oyuncu Büşra Pekin, çok güzel bir iş yaptıklarını, Dilberay'ın çok şey yaşadığını ve herkese örnek olmasını istediğini açıkladı. Yönetmenliğin de Ketche tarafından yapıldığını açıklayan başarılı oyuncu, açıklamaları ile dikkatleri üzerinde topladı.