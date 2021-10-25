Yapı Kredi Bankası IPhone 12 Veriyor! Son Gün 31 Ekim!: Yapı kredi bankasından yapılan duyuru ile birlikte kolay adres bilgilerini eşleştirmiş olan müşterilerine özel iPhone 12 Pro veriyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan duyuruda 1 Eylül ile 31 Ekim tarihileri arasında Kolay Adres bilgilerini cep telefonu numarasıyla eşleştirmiş olan müşterileri için iPHone 12 Pro kazanma şansı sunuyor. Bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız 1 Eylül – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olduğunu bilmelisiniz.

Kampanya Hakkındaki Detaylı Bilgiler

1 Eylül ile 31 Ekim 2021 tarihileri arasında T.C. Kimlik numarası, cep telefonu ya da e-posta adreslerinizin eşleştirilmesi için Kolay adres tanımınızı gerçekleştirmeniz halinde verilecek 10 adet iPhone 12 Pro cep telefonundan birisini kazanma şansını elde edebilirsiniz.

Kolay Adres tanımlaması için bankacılık işlemlerinizi çok rahat şekilde yerine getirmek için Yapı Kredi Mobil İndir butonu üzerinden cep telefonunuza kısa süre içerisinde indirebilmektesiniz.

Bireysel İnternet Şubesi aracılığı ile Kolay Adres tanımlaması gerçekleştirmek için ise Bireysel İnternet Şubesi butonuna tıklama gerçekleştirerek hemen girişinizi yerine getirmeniz mümkündür. Kolay Adres tanımlaması hakkında daha fazla detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise Yapı Kredi Bankası’na ait olan resmi internet sitesini ziyaret ederek öğrenebilmektedir. Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi giriş şifrenizi unuttunuz veya yeni bir şifre talebinde bulunacaksanız Şifre Al/Şifremi unuttum butonunun tıklanması ile şifrenizi oluşturmanız mümkündür.

Müşterilerin 1 Eylül- 31 Ekim 2021 tarihilerinin arasında Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi kullanarak cep telefonu, e-posta adresi ve T.C. kimlik numarası gibi sık şekilde kullanılan bilgilerin Kolay Adres hesapları ile eşleştirme yapması halinde iPhone 12 pro çekilişine katılabilecektir. Müşteriler içerisinden sadece bankadaki vadesiz hesaplardaki Kolay Adres tanımlamaları çekilişe dahil edilmektedir.

Yapı Kredi iPhone 12 Pro Kampanyasına Nasıl Katılabilirim?

Yapı Kredi Bankası tarafından düzenlenen iPhone 12 pro kampanyasına katılım sağlamak isteyenler cep telefonlarından KOLAS yazarak bir boşluk bırakmasının ardından T.C. kimlik numaralarını 4470’e SMS göndermesi gerekiyor. Daha sonrasında çekiliş sonuçları mevcut cep telefonunuza iletilmektedir.