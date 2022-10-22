Yapı kredi bankası hesabınız varsa 9 gün süreniz kaldı! Bankadan açıklama yapıldı!

Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda nakit isteyenlere 9 gün süre verildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada, nakit kredi kullanacak olan kişilere 9 gün içinde 90.000 TL'ye kadar düşük faizli nakit kredi verilecek. İhtiyaç kredisi adıyla alacağınız bu kredilerde, Yapı kredi bankası, uygun faiz oranları ile birlikte, kredileri hemen hesaplara atabilecektir. Nakit kredi kullanmak için başvuru yapacaksanız, başvurunuzu hızlı ve anında sonuca ulaştıracak bir kampanya hazırlandı. Nakit kredi alacak kişiler, uygun faizlerle kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. 90.000 TL'ye kadar kredi almak için bu bankada hesabı olanlar 9 gün içinde işlemlerini düşük faizli yapacaklardır.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu

Yapı kredi bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faizlerle kredi imkanı sağlanıyor. Nakit kredi almak isteyenler en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için başvurunuzu SMS ile de yapabilirsiniz.

Banka hesabı olan ve 9 gün içinde kredi başvurusu yapacak olan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanacak. Bu kredilerde başvuru yapacak olan kişiler SMS ile şu şekilde kredi başvurusu yapıyor. Nakit kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi (Gün Ay Yıl) olarak yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde Yapı kredi bankası kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Yapı kredi bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle de kredi alacaklardır. Nakit kredi alacak kişilere uygun faizlerle verilecek bu krediler internet bankacılığı uygulaması üzerinden de 7 24 verilmektedir.